Спецоперация в Алматы: задержана группа интернет-мошенников

Группа интернет-мошенников задержана во время спецоперации в Алматы. В составе группы – женщины, 27 и 25 лет. Соучастниками преступления были мужчины, 28 и 33 лет, сообщает Zakon.kz.

Алматинец обратился в полицию и заявил, что злоумышленники обманули его. Они завладели деньгами в сумме 1,1 млн тенге.

Житель Алматы подробнее рассказал, как его обманули. На телефон мужчине пришло сообщение от абонента. На аватарке абонента была фотография его сестры. Отправитель сообщения попросил выслать ей на банковский счет деньги, что он и сделал.

"Мужчина был уверен, что помог своей сестре, а не мошенникам, использовавшим данные его сестры", – отметил начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

Мошенники вычислены и задержаны. Они – приезжие из Туркестанской области. Трое из задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности за мошенничество.

На этапе досудебного расследования установлены три аналогичных случая этой группы.

Какие виды мошенничества преобладают в Казахстане, рассказал заместитель начальника Центра по борьбе с киберпреступностью МВД Рустем Дюсетаев 14 ноября.

