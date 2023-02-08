Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Спецоперация в Алматы: задержана группа интернет-мошенников

спецоперация Фото: polisia.kz
Группа интернет-мошенников задержана во время спецоперации в Алматы. В составе группы – женщины, 27 и 25 лет. Соучастниками преступления были мужчины, 28 и 33 лет, сообщает Zakon.kz.

Алматинец обратился в полицию и заявил, что злоумышленники обманули его. Они завладели деньгами в сумме 1,1 млн тенге.

Житель Алматы подробнее рассказал, как его обманули. На телефон мужчине пришло сообщение от абонента. На аватарке абонента была фотография его сестры. Отправитель сообщения попросил выслать ей на банковский счет деньги, что он и сделал. 

"Мужчина был уверен, что помог своей сестре, а не мошенникам, использовавшим данные его сестры", – отметил начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

Мошенники вычислены и задержаны. Они – приезжие из Туркестанской области. Трое из задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности за мошенничество.

На этапе досудебного расследования установлены три аналогичных случая этой группы. 

Какие виды мошенничества преобладают в Казахстане, рассказал заместитель начальника Центра по борьбе с киберпреступностью МВД Рустем Дюсетаев 14 ноября. 

Читайте также

Полицейских проверяют на добропорядочность

Больше $10 тыс. отправила акмолинская пенсионерка "представителям ООН"

"Жених из Англии" выманил у казахстанки более 2 млн тенге

Ирина Лукичева
ДП Алматы Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ветер
Метель, туман и шквал ожидаются в 11 областях Казахстана
средняя зарплата в Казахстане
Среднюю зарплату назвали в Казахстане
В книгу рекордов Гиннеса занесли самую долгоживущую собаку
В Книгу рекордов Гиннесса занесли самую долгоживущую собаку
зима
В Мангистауской и Актюбинской областях закрыли два участка дорог
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления