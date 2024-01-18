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Преступную группу мошенников задержали в Казахстане

Преступную группу мошенников задержали в Казахстане Фото: polisia.kz
В Павлодарской области полицейские задержали преступную группу мошенников. Они обманули казахстанцев на 25 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Преступная группа на протяжении длительного времени, входя в доверительные отношения с жителями  Аксу, в том числе, с работниками Аксуского завода ферросплавов, под предлогом оказания различной помощи, завладели крупной суммой денег.

В нее входили двое жителей Аксу. 

Полицейские установили, что задержанные подозреваются в шести фактах мошенничества с суммой ущерба более 25 млн тенге. Также проверяется причастность фигурантов к другим аналогичным фактам.


"По факту мошенничества проводится досудебное расследование. Подозреваемые водворены", – рассказал исполняющий обязанности начальника УБОП ДП области Диас Кадыров. 

Ранее стало известно, что полицейские с начала года задержали 58 разыскиваемых преступников.

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Анастасия Стативкина
Аксу Казахстан Павлодарская область
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