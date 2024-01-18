Преступную группу мошенников задержали в Казахстане
Фото: polisia.kz
В Павлодарской области полицейские задержали преступную группу мошенников. Они обманули казахстанцев на 25 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.
Преступная группа на протяжении длительного времени, входя в доверительные отношения с жителями Аксу, в том числе, с работниками Аксуского завода ферросплавов, под предлогом оказания различной помощи, завладели крупной суммой денег.
В нее входили двое жителей Аксу.
Полицейские установили, что задержанные подозреваются в шести фактах мошенничества с суммой ущерба более 25 млн тенге. Также проверяется причастность фигурантов к другим аналогичным фактам.
"По факту мошенничества проводится досудебное расследование. Подозреваемые водворены", – рассказал исполняющий обязанности начальника УБОП ДП области Диас Кадыров.
Ранее стало известно, что полицейские с начала года задержали 58 разыскиваемых преступников.
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