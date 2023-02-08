Казахстанка Данэлия Тулешова сорвала овации на американском шоу

Казахстанская певица Данэлия Тулешова после длительного перерыва вновь покоряет мировую арену. На этот раз 16-летняя солистка выступила в шоу America's Got Talent ("Америка ищет таланты"), сообщает Zakon.kz.

Выступая в первом туре, казахстанка исполнила композицию голландского певца Дункана Лоуренса Arcade.

Судьи и зрители после завершения песни встали, поддерживая конкурсантку длительными аплодисментами.

Пользователи в Сети также оставили многочисленные комментарии на различных языках. Вот некоторые из них:

для меня она – величайшая певица своего поколения;

как же я ждал ее возвращения в этом сезоне! И даже, если она не пройдет дальше, она подарила нам потрясающее выступление. Спасибо;

продолжай творить. Ты - удивительная! Красивая, чувственная, невероятно талантливая!

удачи, малышка! Твой голос самый лучший, невероятный! Он сильно изменился за эти три года, ты с такой легкостью делаешь мега сложные вещи, которые не под силу 99% вокалистов;

браво! Вы уже давно доказали, что виртуозно владеете голосом... поэтому просто наслаждайтесь и восхищайте любителей вокального искусства;

наша гордость, наша звездочка! Твоя целеустремленность поражает! Спасибо твоим родителям за такое дарование!

На официальной странице America's Got Talent в подписи к опубликованному отрывку из выступления говорится: Данэлия Тулешова – просто потрясающая.

Тулешова является победительницей четвертого сезона "Голос. Дiти" (Украина), финалисткой и обладательницей приза зрительских симпатий "Детской Новой волны 2015", представляла Казахстан на Детском Евровидении 2018, где заняла 6-е место.

Кроме того, на счету певицы музыкальная премия BraVo, попадание в топ-8 в американском шоу The World's Best (2019) и статус финалистки в шоу "Америка ищет таланты" (2020).

Наиболее известна Данэлия по исполнению песни Stone Cold, видео которого набрало более 70 миллионов просмотров на YouTube.

В январе 2022 года Тулешова заявляла, что мечтает переехать в США.