Казахстанка Данэлия Тулешова сорвала овации на американском шоу
Выступая в первом туре, казахстанка исполнила композицию голландского певца Дункана Лоуренса Arcade.
Судьи и зрители после завершения песни встали, поддерживая конкурсантку длительными аплодисментами.
Пользователи в Сети также оставили многочисленные комментарии на различных языках. Вот некоторые из них:
- для меня она – величайшая певица своего поколения;
- как же я ждал ее возвращения в этом сезоне! И даже, если она не пройдет дальше, она подарила нам потрясающее выступление. Спасибо;
- продолжай творить. Ты - удивительная! Красивая, чувственная, невероятно талантливая!
- удачи, малышка! Твой голос самый лучший, невероятный! Он сильно изменился за эти три года, ты с такой легкостью делаешь мега сложные вещи, которые не под силу 99% вокалистов;
- браво! Вы уже давно доказали, что виртуозно владеете голосом... поэтому просто наслаждайтесь и восхищайте любителей вокального искусства;
- наша гордость, наша звездочка! Твоя целеустремленность поражает! Спасибо твоим родителям за такое дарование!
На официальной странице America's Got Talent в подписи к опубликованному отрывку из выступления говорится: Данэлия Тулешова – просто потрясающая.
Тулешова является победительницей четвертого сезона "Голос. Дiти" (Украина), финалисткой и обладательницей приза зрительских симпатий "Детской Новой волны 2015", представляла Казахстан на Детском Евровидении 2018, где заняла 6-е место.
Кроме того, на счету певицы музыкальная премия BraVo, попадание в топ-8 в американском шоу The World's Best (2019) и статус финалистки в шоу "Америка ищет таланты" (2020).
Наиболее известна Данэлия по исполнению песни Stone Cold, видео которого набрало более 70 миллионов просмотров на YouTube.
В январе 2022 года Тулешова заявляла, что мечтает переехать в США.