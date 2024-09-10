Данэлия Тулешова перепела хит Билли Айлиш

Казахстанская 18-летняя певица Данэлия Тулешова опубликовала новое видео на странице в Instagram. Финалистка шоу "Америка ищет таланты" исполнила композицию и привела в восторг армию фанатов, сообщает Zakon.kz.

Новый музыкальный ролик опубликован 10 сентября 2024 года.

В подписи к нему лишь обозначено название трека Wildflower американской певицы Билли Айлиш.

Пользователи Сети не остались равнодушны и написали множество хвалебных отзывов.

Мы дождались.

Красивый голос.

Петь вживую – это лучшее, что ты можешь показать людям.

Билли будет гордиться.

Обожаю. Больше каверов, пожалуйста.

Красотка.

30 ноября 2023 года стало известно, что победительница украинского проекта "Голос. Дiти" выпустила новый музыкальный клип. Об этом Тулешова рассказала в соцсети. Подробности по ссылке.