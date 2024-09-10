Данэлия Тулешова перепела хит Билли Айлиш
Фото: Instagram/itsdaneliya
Казахстанская 18-летняя певица Данэлия Тулешова опубликовала новое видео на странице в Instagram. Финалистка шоу "Америка ищет таланты" исполнила композицию и привела в восторг армию фанатов, сообщает Zakon.kz.
Новый музыкальный ролик опубликован 10 сентября 2024 года.
В подписи к нему лишь обозначено название трека Wildflower американской певицы Билли Айлиш.
Пользователи Сети не остались равнодушны и написали множество хвалебных отзывов.
- Мы дождались.
- Красивый голос.
- Петь вживую – это лучшее, что ты можешь показать людям.
- Билли будет гордиться.
- Обожаю. Больше каверов, пожалуйста.
- Красотка.
30 ноября 2023 года стало известно, что победительница украинского проекта "Голос. Дiти" выпустила новый музыкальный клип. Об этом Тулешова рассказала в соцсети. Подробности по ссылке.
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