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Данэлия Тулешова перепела хит Билли Айлиш

Данэлия Тулешова перепела хит Билли Айлиш, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 14:46 Фото: Instagram/itsdaneliya
Казахстанская 18-летняя певица Данэлия Тулешова опубликовала новое видео на странице в Instagram. Финалистка шоу "Америка ищет таланты" исполнила композицию и привела в восторг армию фанатов, сообщает Zakon.kz.

Новый музыкальный ролик опубликован 10 сентября 2024 года.

В подписи к нему лишь обозначено название трека Wildflower американской певицы Билли Айлиш.

Пользователи Сети не остались равнодушны и написали множество хвалебных отзывов.

  • Мы дождались.
  • Красивый голос.
  • Петь вживую – это лучшее, что ты можешь показать людям.
  • Билли будет гордиться.
  • Обожаю. Больше каверов, пожалуйста.
  • Красотка.

30 ноября 2023 года стало известно, что победительница украинского проекта "Голос. Дiти" выпустила новый музыкальный клип. Об этом Тулешова рассказала в соцсети. Подробности по ссылке.

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