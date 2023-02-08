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Снижение доли валютных активов в портфеле ЕНПФ объяснили в Нацбанке

Снижение доли валютных активов в портфеле ЕНПФ объяснили в Нацбанке Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова в Сенате 8 февраля рассказала о планах поддерживать валютную долю пенсионных активов на уровне 30%, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алия Молдабекова сообщила, что пенсионные активы ЕНПФ составили 14,6 трлн тенге, увеличившись за 2022 год на 1,6 трлн тенге, или 12,1%.

"За период с 2016 по 2019 год валютная доля пенсионных активов ЕНПФ была поэтапно увеличена с 17% до 33%. Национальный банк планирует поддерживать валютную долю пенсионных активов на уровне 30%. По итогам 2022 года на фоне роста пенсионных активов, в том числе за счет инвестиционного дохода, доля валютных активов в портфеле ЕНПФ снизилась и составила 28%. В этом году текущая доля валютных активов составляет 28,4%. Мы планируем увеличить эту долю до 30% и поддерживать ее в дальнейшем". Алия Молдабекова

Она отметила, что, несмотря на негативную доходность большинства классов активов в прошлом году, Нацбанку удалось достичь положительной доходности. Доходность пенсионного портфеля за прошлый год составила 6,5%. Размер инвестиционного дохода также был положительный и составил 914 млрд тенге.

В целом, по ее словам, за более долгий период доходность пенсионных активов находится на уровне выше инфляции.

"Если мы посмотрим на доходность пенсионных активов за более долгий срок, то с 2014 года кумулятивная доходность составила 123%, тогда как накопленная инфляция – 120,9%. Это говорит о том, что за более долгий период доходность пенсионных активов находится на уровне выше инфляции". Алия Молдабекова

Ранее в ЕНПФ рассказали, как казахстанские вкладчики использовали свои пенсионные накопления по данным на 1 февраля 2023 года.

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