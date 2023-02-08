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В МВД разъяснили, что изменилось при оформлении ПМЖ для иностранцев

в Казахстане изменили правила выдачи разрешений на ПМЖ иностранцам Фото: МВД РК
В МВД РК рассказали, какие изменения внесены в правила оформления разрешения на постоянное проживание иностранца в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что граждане стран, с которыми у Казахстана имеются соответствующие миграционные соглашения, могут въехать, выехать, следовать транзитом, передвигаться и временно пребывать в нашей стране по внутренним документам.

Однако для получения иностранцем разрешения на постоянное проживание в Казахстане необходим заграничный паспорт в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства и подтверждающего их правовой статус.

В МВД напомнили, что 6 января 2023 года приказом МВД в правила оформления разрешения на постоянное проживание внесены изменения для приведения в соответствие с действующим законодательством.

Теперь иностранцам необходимо предоставлять свой заграничный паспорт, срок действия которого будет составлять не менее 180 календарных дней на день подачи заявления на постоянное проживание.

Кроме того, для получения разрешения на временное проживание необходимо личное присутствие собственника жилья, лица, действующего от него по доверенности, либо нотариально заверенное согласие собственника.

Согласно изменениям, адрес, указываемый при оформлении разрешения, должен иметь регистрационный код адреса.

Как пояснили в МВД, эти меры приняты с целью исключения возможности регистрации иностранцев на несуществующие адреса, а также на адреса, не имеющие отношения к заявителю.

С 27 января в Казахстане изменили правила въезда и пребывания иммигрантов. В частности, изменения затронули пункт по разрешенным срокам пребывания иммигрантов в Казахстане, также отменен так называемый "визаран", когда иностранец мог выехать на один день из Казахстана, затем въехать вновь.

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