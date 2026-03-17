Изменились правила выдачи иностранцам РВП и разрешения на ПМЖ

Приказом министра внутренних дел от 6 марта 2026 года внесены изменения в Правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что для получения государственной услуги РВП услугополучатели обращаются по месту регистрации в территориальные органы полиции либо через Государственную корпорацию, либо через портал с заявлением-анкетой о выдаче иностранцу или лицу без гражданства разрешения на временное проживание в Республике Казахстан приложению 1-1 к Правилам.

В приложении говорится, что при подаче заявления о выдаче разрешения на временное проживание через услугодателя и госкорпорацию:

Заявление-анкету о выдаче разрешения на временное проживание. Копия документа, удостоверяющего личность иностранца либо лица без гражданства, с которыми ратифицированы соглашения о безвизовом пребывании (оригинал предоставляется для сверки). Копия медицинской страховки (оригинал предоставляется для сверки), зарегистрированной в информационной системе "Saqtandyry". Нотариально заверенное согласие на проживание иммигранта, в случае, если услугополучатель не является собственником жилья, предоставляемого иммигранту для его временного проживания. Справка о прохождении дактилоскопирования иностранца или лица без гражданства.

В зависимости от подвида государственной услуги дополнительно представляют:

Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК в связи с воссоединением семьи:

документ, подтверждающий семейные отношения с лицом, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан.

Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК для осуществления трудовой деятельности:

разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, выданное местным исполнительным органом;

справку или разрешение, выданные местным исполнительным органом республики о соответствии квалификации иностранца;

разрешение трудовому иммигранту, выданное местным исполнительным органом, для осуществления трудовой деятельности у физических лиц;

трудовой договор, зарегистрированный в уполномоченном органе (Минтруда) – в ЕСУТД или гражданско-правовой договор по выполнению работ (оказанию услуг);

приказ о направлении в служебную командировку по внутрикорпоративному переводу или в рамках реализации договора между юридическими лицами об оказании услуг;

документ, подтверждающий аккредитацию журналиста с указанием срока аккредитации, выдаваемый в соответствии Законом "О масс-медиа".

Иммигрантам, которым в соответствии с законодательством РК в области миграции населения и/или международными договорами, не требуется получения документов, указанных в абзацах второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой настоящего подпункта, а также членам их семей разрешение на временное проживание оформляется на один год с возможностью ежегодного продления, но не может превышать срока действия трудового договора или гражданско-правового договора по выполнению работ (оказанию услуг).

Иммигрантам, прибывшим в РК из стран, с которыми имеются ратифицированные международные договоры о безвизовом порядке въезда и пребывания, с целью осуществления деятельности в Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА), а также членам их семей разрешение на временное проживание оформляется на один год с возможностью ежегодного продления, но не может превышать срока действия трудового договора или гражданско-правового договора по выполнению работ (оказанию услуг).

Инвестиционным резидентам МФЦА, прибывшим из государств, с которыми имеются ратифицированные международные договоры о безвизовом порядке въезда и пребывания, а также членам их семей разрешение на временное проживание оформляется по ходатайству администрации МФЦА на один год с возможностью ежегодного продления, но не более пяти лет. При этом срок действия разрешения на временное проживание членов семьи инвестиционного резидента МФЦА не может превышать срока действия разрешения на временное проживание инвестиционного резидента.

Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК для получения образования в казахстанских учебных заведениях:

ходатайство учебного заведения Казахстана.

Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК для прохождения стационарного лечения в казахстанских медицинских учреждениях:

заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное медицинской организацией, расположенной в РК, подтверждающее лечение иностранца или лица без гражданства в медицинских организациях республики или постоянный уход за иностранным пациентом, находящимся на лечении в медицинских организациях республики, а также за близкими родственниками – гражданами РК, либо иностранцами, постоянно проживающими на территории Казахстана (медицинская справка формы 026/у).

Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК для осуществления миссионерской деятельности:

свидетельство, выданное уполномоченным органом РК, осуществляющим государственное регулирование в сфере религиозной деятельности.

Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК для осуществления предпринимательской деятельности (бизнес-иммигрантам):

медицинская справка, подтверждающая отсутствие заболеваний, препятствующих трудовой деятельности, (медицинская справка формы 028/у);

медицинская страховка, покрывающая первичную медико-санитарную помощь и специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в экстренной форме на условиях, определенных соглашением сторон, с соблюдением минимальных требований, установленных законами РК;

ходатайство местных исполнительных органов;

подтверждение наличия либо отсутствия судимости и запрета на осуществление предпринимательской деятельности на основании решения суда в государстве гражданской принадлежности и/или постоянного проживания, выданный компетентным органом соответствующего государства, срок действия которого на день подачи заявления не превышает 180 календарных дней.

Выдача разрешения на временное проживание в РК иммигрантам, обратившимся в органы внутренних дел за разрешением на постоянное проживание в республике:

при предоставлении документов выдается талон о приеме документов;

документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на государственный либо русский язык.

Сведения о наличии у иностранца дактилоскопической регистрации, о приеме документов для оказания государственной услуги "Выдача разрешения иностранцами лицам без гражданства на постоянное жительство в Республике Казахстан" услугодатель проверяет в информационной системе.

Указывается, что при оказании государственной услуги необходимо личное присутствие услугополучателя, либо поверенного лица по нотариально заверенной доверенности, либо по приказу или доверенности юридического лица на осуществление действий, предусмотренных полномочиями.

При наличии информационных систем, содержащих необходимые сведения и интегрированных с ИИС ЦОН или порталом, используются сведения информационных систем. При этом представление документов, содержащих соответствующие сведения, не требуется.

Для получения государственной услуги РВП иммигрантам, достигшим 16-летнего возраста на территории РК, услугополучатели обращаются по месту регистрации в территориальные органы полиции либо через госкорпорацию или через портал:

до истечения срока пребывания в Казахстане;

либо не позднее 10 календарных дней со дня окончания разрешенного срока пребывания.

В случае истечения указанного срока предоставление документов осуществляется не позднее 15 календарных дней после вынесения решения о привлечении к административной ответственности за нарушение законодательства республики в области миграции населения, не связанного с административным выдворением за пределы РК.

Для прохождения дактилоскопической регистрации иностранцы и лица без гражданства обращаются в территориальные органы полиции по месту пребывания.

Уполномоченным сотрудником услугодателя после приема документов, в том числе заявок, поступивших через госкорпорацию или портал, осуществляется:

прием и проверка полноты предоставленных документов;

проверка по сведениям ЕИС "Беркут" информации о пересечении иностранцем или лицом без гражданства Государственной границы РК;

проверка по базам данных органов внутренних дел и Комитета по правовой статистике и специальным учетам при Генеральной прокуратуре РК сведений о судимости и розыске, наличии неисполненных обязательств за совершение уголовного или административного нарушения, наложенного на него в период предыдущего пребывания;

проверка в информационной системе сведений о наличии у иностранца и членов его семьи, прибывших совместно, индивидуальных идентификационных номеров;

проверка количества действующих РВП, выданных работодателю на основании трудовых договоров по выполнению работ (оказанию услуг) в домашнем хозяйстве.

проверка в информационной системе сведений о наличии заявки на оказание государственной услуги "Выдача разрешения иностранцами лицам без гражданства на постоянное жительство в РК".

проверка в информационной системе сведений о наличии у иностранца дактилоскопической регистрации.

проверка на соответствие сведений в Единой системе учета трудовых договоров (ЕСУТД) с данными работодателя, в том числе о заключении с работником трудового договора в соответствии с Правилами представления и получения сведений о трудовом договоре в единой системе учета трудовых договоров.

Приказ вводится в действие с 24 марта 2026 года.