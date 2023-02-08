Какие требования будут предъявлять к управляющим пенсионными активами компаниям в Казахстане

Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова 8 февраля в Сенате рассказала о возможности привлечения к управлению пенсионными активами частных управляющих компаний, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алия Молдабекова представила сенаторам предложения, которые выработаны Нацбанком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка в части возможности привлечения к управлению пенсионными активами частных управляющих компаний.



В первую очередь, по ее словам, предлагается предоставить вкладчикам ЕНПФ право передачи до 50% от суммы своих пенсионных накоплений в частное управление по волеизъявлению вкладчика. Тогда как сейчас такой возможностью могут пользоваться только те, у кого сверх порога достаточности.

Также предлагается предусмотреть включение пенсионных накоплений, переданных вкладчиками ЕНПФ в частное управление, в расчет порога минимальной достаточности при намерении вкладчика использовать пенсионные накопления на улучшение жилищных условий или оплату лечения.

Алия Молдабекова также указала на пункт, которым предлагается расширить критерии к допуску частных управляющих компаний по управлению пенсионными активами, в том числе, предусмотреть возможность привлечения к управлению пенсионными активами дочерних иностранных организаций, имеющих высокий кредитный рейтинг.

"Мы, как Нацбанк, привлекаем частные управляющие компании, которые располагаются за рубежом. То есть мы предлагаем предусмотреть такую возможность для наших вкладчиков тоже. Вышеуказанные предложения неоднократно обсуждались экспертным сообществом и были поддержаны Администрацией президента". Алия Молдабекова

Заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева в свою очередь отметила, что текущее требование законодательства обязывает управляющую компанию осуществлять возмещение отрицательной разницы между уровнем номинальной доходности, сложившейся по рынку, и средневзвешенным показателем номинальной доходности в целом в системе. Возникающая разница, добавила она, будет возмещаться за счет собственных средств управляющей компании, за счет частного бизнеса.

"Пенсионные активы, передаваемые под управление управляющим инвестиционным портфелем, исключаются из-под действия госгарантий, то есть та часть, которая остается в ЕНПФ, также гарантируется на инфляцию, вторая же часть покрывается гарантией со стороны управляющей компании по номинальной доходности". Мария Хаджиева

Для обеспечения сохранности пенсионных накоплений, переданных в частное управление, по словам спикера, установлены регуляторные требования. Во-первых, управляющие пенсионными активами компании в обязательном порядке должны иметь лицензию на управление инвестиционным портфелем.

"Они также должны отвечать качественным и количественным характеристикам и требованиям, предъявляемым к тем, кто управляет пенсионными активами. Это дополнительные требования, по сути, к финансовой устойчивости компании: не должно быть на момент принятия активов убыточной деятельности копании, должен быть опыт управления активами не менее трех лет, компания должна иметь безупречную репутацию. Это ключевые требования". Мария Хаджиева

Также она отметила, что дополнительным требованием идет пункт о том, что у компании должен быть крупный акционер, который в случае необходимости сможет докапитализировать компанию. При этом крупный акционер должен быть резидентом Казахстана.

"Мы рассматриваем также возможность привлечения еще крупных институциональных инвесторов, западных управляющих, которые могут повысить качество управления и придать дополнительный импульс пенсионной системе... Самым значительным критерием будет рейтинг самого управляющего и репутация на рынке. Вот эти критерии будут для него самыми определяющими. Также снижать критерии для входа с точки зрения капитала никто не собирается". Мария Хаджиева

Она отметила, что на сегодня в реестр частных управляющих компаний, соответствующих требованиям для принятия управлением пенсионными активами, входят 5 компаний.



В завершение спикер добавила, что гарантия сохранности пенсионных активов, переданных в доверительное управление, также обеспечивается за счет установления требований согласно порядку инвестирования.

Ранее в Нацбанке объяснили снижение доли валютных активов в портфеле ЕНПФ.