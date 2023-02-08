Журналисты и общественники высказались о новом законе "О масс-медиа"

В Астане провели пресс-конференцию по поводу опубликованной 2 февраля в "Открытых НПА" концепции нового закона "О масс-медиа". Члены рабочей группы – журналисты и общественники – выступили против предложенного документа, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Рабочую группу по обсуждению законопроекта собрали в июне 2022 года, в нее вошли более 60 человек, в том числе журналисты и медиаэксперты. Однако итоговая версия концепции закона, которую представили общественности, стала неожиданностью для членов рабочей группы.

"Для нас большой неожиданностью был текст законопроекта, который появился буквально неделю назад. Текст, который был абсолютно не согласован с рабочей группой. Рабочую группу даже никто не уведомил, что в министерстве придумали текст, куда включили какие-то нововведения. О них никто не знал, и его повесили на сайт Egov, и уже его одобрила МВК. Мы расцениваем это как дискредитацию рабочей группы – это знак, что наша деятельность совершенно для министерства не важна". Директор ОФ "Правовой медиацентр" Диана Окремова

Она остановилась на минусах документа. И один из первых – это его название – "О масс-медиа".

"Масс-медиа – это СМИ, сетевые издания и интернет-ресурсы. По сути, закон охватывает все интернет-пространство. Направлен он не на журналистов, как профессионалов, а на всех пользователей интернета, которые что-либо пишут в соцсетях, оставляют посты, комментарии и так далее. Мне кажется, это очень удобная позиция – применять закон тогда и как удобно. Когда удобно – на журналистах, когда удобно – на всех интернет-пользователях. И на мой взгляд, это попытка объять необъятное. Потому что регулировать все интернет-пространство, я думаю, не под силу даже нашему Министерству информации". Диана Окремова

Самой принципиальной стала норма о введении срока исковой давности по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом журналистская общественность просит уже не первый год.

"Изначально в тексте Министерства информации и общественного развития была норма о сроке в три года, мы надеялись снизить его до года, как это принято в разных странах, европейских в том числе. В итоге в последней версии эта норма исчезла вообще. Теперь срока исковой давности нет в принципе. Это главное упущение этого законопроекта". Диана Окремова

Еще одно обещание, которое не выполнили разработчики законопроекта, – реформирование системы госинформзаказа. Сейчас, по словам Дианы Окремовой, есть вопросы к непрозрачности этой системы, недостаточной эффективности трат больших денег из госбюджета.

"Министерство пообещало, что будет независимый оператор, который будет распределять эти средства, и все его действия будут абсолютно открыты, прозрачны, и люди смогут видеть, на что тратятся их налоги. В итоге в последнем законопроекте госинформзаказ назвали красивым словом "гранты", но ни слова о гарантиях прозрачности и открытости. Мы боимся, что эта система продолжит оставаться секретной. Будет комиссия, которая будет внутри решать – кому, сколько денег из СМИ давать и на что. И ни о каком развитии конкурентоспособности речь идти не может". Диана Окремова

Самой большой неожиданностью для журналистской общественности стал пункт "выполнение поручения редакции в особых условиях". Диана Окремова считает, что здесь свою лепту внесли силовые ведомства.

"Особые условия – это необязательно военные действия. Это любая чрезвычайная какая-то ситуация техногенного, социального характера. По сути, любую катастрофу, которая, к примеру, была в Экибастузе, можно подвести под эти особые условия. Что происходит в этих особых условиях? Журналистам нужно согласовывать все действия, материалы с должностными лицами, и, собственно, они не могут выполнять свои профессиональные обязанности без разрешения должностных лиц. Мне кажется, это чрезмерный контроль над СМИ". Диана Окремова

Также в законопроекте есть норма о том, что журналисты должны иметь при себе пресс-карту. Ее должна предоставлять специальная комиссия. Среди критериев – журналистское образование и минимум пять лет опыта работы. Журналиста могут лишить пресс-карты после совершения правонарушения или несоблюдения этических норм.

"Мы изучили, что министерство при принятии норм о пресс-картах равнялось на опыт Азербайджана и Турции. У Азербайджана закон был принят буквально в прошлом году и получил массу негативных комментариев. Мы считаем, что Казахстан должен равняться на европейский опыт и должен обратить внимание на рекомендации международных организаций. Законопроект, который мы видим, абсолютно противоречит словам президента о том, что мы должны создавать конкурентоспособное медиапространство, должны дать нашим СМИ возможность выполнять свою работу качественно, эффективно. Тот законопроект, который мы видим, абсолютно противоречит словам президента и, по сути, дискредитирует его идею о создании нового закона. Сегодня мы будем делать обращение к президенту о том, чтобы не оставлять его в таком виде". Руководитель юридической службы Media qoldau Гульмира Биржанова

Гульмира Биржанова заявила, что следующим шагом будет заявка на проведение митинга и отстаивание прав журналистов в парламенте.

К пресс-конференции онлайн подключились представители МИОР. Вице-министр Канат Искаков пообещал, что все замечания обязательно учтут, версия закона неокончательная, впереди еще будут обсуждения и правки.

"Касательно исковой давности – мы "за". Но вы же знаете, что есть процедура МВК. У наших коллег есть понимание, что права человека неотъемлемы от рождения до смерти. И их аргументация в том, что не может быть (введения срока исковой давности. – Прим. ред.). Сейчас законопроект находится в свободном доступе, действительно, этой нормы нет, но это не означает, что мы от нее отказались в МИОР. Мы будем настаивать на ней. Это я вам ответственно заявляю. После того, как правительство одобрит, документ пойдет в наш законодательный орган. Мы вместе пойдем туда как члены рабочей группы и будем дальше работать над данной новеллой. Смысла нет обсуждать, потому что мы поддерживаем абсолютно". Канат Искаков

В МИОР также добавили, что будут "проводить экспертизу поступающих предложений" по поводу изменения проекта закона.

"Мы все ваши предложения учтем, будет проводиться экспертиза. При необходимости члены рабочей группы могут вынести их на заседание нашей рабочей группы, и там мы можем их дополнительно рассмотреть. После того как мы их рассмотрим, если рабочая группа посчитает нужным их включить, мы включаем. И передаем госорганам. Экспертиза будет проводиться нами и уполномоченным органом. Мы смотрим международные правовые акты, наши правовые акты на соответствие закону о правовых актах и иных законов, после этого мы пишем обоснование своей позиции". Канат Искаков

Концепция законопроекта "О масс-медиа" появилась на портале "Открытые НПА" 2 февраля. Документ вызвал критику у журналистской общественности. Он доступен для обсуждения до 22 февраля.

Пересмотреть закон о СМИ поручил президент в марте 2022 года. Он отметил, что СМИ должны быть конкурентоспособными, свободными и поднимать насущные проблемы.