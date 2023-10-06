Пресс-карты и срок исковой давности: Балаева высказалась о законе "О масс-медиа"

Министр культуры и информации Аида Балаева на пресс-конференции в СЦК высказалась о разрабатываемом сейчас законе "О масс-медиа". Она затронула новеллы о пресс-картах, сроке исковой давности и вещании на государственном языке, сообщает Zakon.kz.

Разработка нового закона, по ее словам, стала необходимой, потому что закон "О СМИ" 1999 года морально устарел. Она отметила, что за более чем 20 лет инфополе полностью изменилось, в закон вносили десятки поправок, но в итоге назрел вопрос разработки нового законопроекта.



"Знаю, что большую озабоченность у вас вызывает проект закона "О масс–медиа" (...). Большое место в законопроекте, который разрабатывался после изучения международного опыта, занимает понятийный аппарат. Это необходимо, поскольку в медиа-пространстве возникает много новых средств коммуникации, процессов и терминов. Новеллы законопроекта посвящены сокращению сроков рассмотрения запросов СМИ, переходу на ориентированное на творческую составляющую грантовое финансирование, установление срока исковой давности к материалам СМИ, национальный доклад о правах журналистов, упрощение аккредитации посредством пресс-карты". Аида Баланова

Все эти новеллы в систему права вносятся впервые. Министр также высказалась относительно одной из самых обсуждаемых поправок – внедрения пресс-карты. Она считает, что этот механизм разрабатывается как альтернатива действующей аккредитации.

"Это в первую очередь будет сделано для облегчения взаимодействия журналистов с госорганами. Мы живем в век информационных технологий и логично их использовать во благо журналистов. Также нами была успешно осуществлена комплексная работа с госорганами по включению в законопроект норм об исковой давности после ее исключения на стадии МВК. Речь идет о трех годах, однако я как министр поддерживаю вас и предлагаю срок один год". Аида Балаева

Кроме того, в рамках законопроекта предлагается увеличить объем вещания телерадиоканалов на государственном языке с 50% до 70%. Она отметила, что баланс 50 на 50 заложен в действующем законе "О СМИ" достаточно давно – еще в 1999 году. По истечении почти 25 лет тренды в стране изменились в сторону развития государственного языка и отечественного контента.

"Так, на сегодня доля производимого контента на государственном языке в СМИ составляет более 80%. Кроме того, более 80% населения Казахстана владеет госязыком. Учитывая все эти факторы, было решено увеличить объем телерадиопередач на языке до 70%. Важно отметить, что такой переход будет поэтапным, предусмотрено ежегодное увеличение с 2025 года на 5%". Аида Балаева

Сейчас законопроект обсуждается рабочей группой Мажилиса с привлечением иностранных экспертов, медиа-сообщества Казахстана и представителей гражданского общества.

"Предлагаю также провести отдельную встречу для разъяснения новелл законопроекта сразу после того, как закончит работу рабочая группа Мажилиса. Дату сообщим заранее. Сейчас чуть ли не ежечасно поступают новые предложения, я не хочу изначально вводить вас в заблуждение относительно содержания законопроекта, оно постоянно меняется и дополняется". Аида Балаева

В феврале, после того как стала доступна концепция законопроекта, члены рабочей группы – журналисты и общественники – выступили против предложенного документа.