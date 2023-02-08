Установить госконтроль за распределением ГСМ предлагают в Шымкенте

От 70 до 80% АЗС юга Казахстана испытывают дефицит поставок ГСМ, заявил председатель Ассоциации автозаправщиков "Жанар-Жагармай" Кайыпбек Камбаров, сообщает Zakon.kz.

Из 563 заправочных станций области лишь 75 получают нефтепродукты в достаточном количестве, являясь доминантными субъектами рынка. Остальные снабжаются по "мере возможности". Владельцы автозаправочных станций требуют выработать механизм контроля за распределением горюче-смазочных материалов между АЗС.

Очередная встреча за круглым столом на площадке Палаты предпринимателей "Атамекен" собрала представителей АЗС Шымкента и Туркестанской области, Департамента экономических расследований, акимата города, транспортников, Шымкентского нефтеперерабатывающего завода ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс". Представители еще одной компании – ТОО "Petrosun" – участвовали в режиме видеоконференции.

Представители АЗС пожаловались на основную проблему, которую, по их словам, за долгие годы так и не решили, – это снабжение мелких станций горюче-смазочными материалами.

"Длительное время потребности малого и среднего бизнеса, а это значительное количество мелких автозаправок, урезают. На рынке нефтепродуктов ГСМ есть. Крупные автозаправочные сети реализуют топливо, а мелким АЗС его не дают или дают, но в малых объемах. Обращались и в Минэнерго, и другие профильные ведомства, везде отвечали, что крупные АЗС тоже являются предпринимателями, как и все остальные участники рынка нефтепродуктов. И, согласно Предпринимательскому кодексу, куда хотят, туда и реализуют продукцию. Вот к чему мы пришли", – посетовал Кайыпбек Камбаров, председатель Ассоциации автозаправщиков "Жанар-Жагармай".

Он утверждает, что ресурсодержатели поставляют нефтепродукты главным образом аффилированным компаниям, то есть реализаторам и крупным АЗС.

"Ежемесячная потребность Шымкента – около 40 тысяч тонн ГСМ. Надо установить контроль за реализацией, отдать в руки акимата, представителей президента, отслеживать доставку до конечного потребителя. Без этого мы потеряем розничную сеть МСБ. Сейчас мелкие заправки не работают, а существуют и выживают. В 2019 году в стране был профицит нефтепродуктов. Мы обрадовались. А в 2020 году началась опять нехватка. В 2021 году цены выросли на 50 тенге. Поэтому мы сейчас предлагаем, чтобы был эффективный контроль со стороны компетентных органов", – сказал Кайыпбек Камбаров.

По подсчетам владельцев АЗС, крупные автозаправочные станции получают до 90% от своих потребностей, а остальные более 400 АЗС – по остаточному принципу.

У представителя Ассоциации заправщиков "Ынтымак" Арыстанбека Жумабека свой взгляд на нехватку топлива для малых и средних АЗС. Он напомнил, что нефтедобывающим компаниям выгоднее продавать нефть за границу, поскольку на внутреннем рынке цена регулируется государством и составляет всего 25 долларов за баррель. В этом он и видит причину того, что в полной мере обеспечить заправщиков нужным количеством ГСМ не получается.

"Помимо этого, когда нефть экспортируется, то она налогом не облагается, а когда идет на внутренний рынок – еще и НДС оплачивается. Соответственно, на заводы не поступает необходимого объема нефти. Министр энергетики сказал, что у нас мощности трех заводов достаточно для переработки нефти на внутреннем рынке. Но по факту существует дефицит ГСМ", – сказал Арыстанбек Жумабек.

Представитель оператора ТОО "Petrosun" Канат Айтупов заявил, что не владеет информацией и цифрами по переработанным объемам нефти, и лишь констатировал: "Жалобы МСБ на то, что ТОО "Petrosun" не в полном объеме обеспечивает АЗС, имеют место, но ГСМ мы распределяем по мере возможности".

И.о. руководителя Департамента экономических расследований по Шымкенту Руслан Данаев предложил участникам встречи до конца февраля подготовить предложения по решению проблемных вопросов.

"Высказывается мнение о возможном ценовом сговоре, о характере отношений между крупными игроками на рынке с целью дальнейшего повышения цены ГСМ. А это влечет за собой повышение цен на всю линейку – и продуктов питания, и услуг. Учитывая эффект от возможного повышения цен на продукты питания первой необходимости и услуги, есть реальная угроза возникновения очагов социального напряжения. Необходимо разработать комплекс мер по решению проблемных вопросов ГСМ и сохранить стабильность в регионе", – резюмировал Руслан Данаев.

Сергей Павленко, Шымкент