Вернуть госконтроль для автошкол предлагают в Генпрокуратуре

Фото: Zakon.kz

Первый заместитель председателя Комитета по правой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана Руслан Алькенев 25 февраля 2025 года указал на неудовлетворительную подготовку водителей в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что на слабую водительскую дисциплину влияет неудовлетворительная их подготовка. "Уровень подготовки водителей снизился и они получают права без должного обучения в автошколах: попросту не знают правил. На сегодня водителей готовят почти 400 автошкол. По данным кредитного бюро, каждый пятый водитель, получивший страховые выплаты при ДТП, имеет стаж вождения менее двух лет", – указал спикер. По его словам, отсутствие контроля за автошколами привело к тому, что учебный процесс проводится формально. "Во многих школах отсутствует необходимая материальная база, выявлены факты систематической выдачи водительских прав в ЦОНах без сдачи экзаменов. Это указывает на то, что такая деятельность уходит в сферу криминальных интересов. Низкое качество обучения водителей усугубляется отсутствием условий для объективной оценки их подготовки. Почти во всех ЦОНах неисправны автомобили, автобусы и грузовые авто, необходимые для экзаменов. С автошколами мы прошли горький опыт самостоятельной деятельности. Сейчас приходится исправлять ошибки ценой жизни людей. Теперь надо снова вводить госконтроль", – добавил Руслан Алькенев. Ранее он предложил ввести лицензирование таксистов, чтобы снизить риски дорожно-транспортных происшествий с их участием.

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