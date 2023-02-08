Сколько представителей от ОБСЕ будут наблюдать за выборами в Мажилис

Представители Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на брифинге рассказали о том, сколько наблюдателей и экспертов будут работать на выборах 19 марта, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Оуэн Мерфи, по официальному приглашению национальных властей и в соответствии со своим мандатом организация открыла миссию по наблюдению за внеочередными парламентскими выборами в Казахстане, которые пройдут 19 марта.

"Миссия состоит из основной команды, в которой 11 международных экспертов из 11 разных стран, базирующихся в Астане, и 32 долгосрочных наблюдателя, которые будут работать во всех регионах страны, начиная с 17 февраля. БДИПЧ также планирует запросить 300 краткосрочных наблюдателей, которые прибудут за несколько дней до выборов". Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Оуэн Мерфи

Он отметил, что бюро ранее проводило 12 мероприятий по наблюдению за выборами в Казахстане, включая референдум по внесению поправок в Конституцию и внеочередные президентские выборы в 2022 году.

Эксперты миссии будут наблюдать не только за подготовкой избирательных участков и агитацией в социальных сетях, но и за тем, как электоральные процессы освещаются в СМИ.

Промежуточный отчет миссии БДИПЧ ОБСЕ о наблюдении за подготовкой к выборам будет опубликован приблизительно за две недели до дня голосования. Кроме того, на следующий день после голосования представители миссии и Парламентской ассамблеи ОБСЕ проведут пресс-конференцию и представят предварительные итоги наблюдения. Спустя несколько месяцев будет опубликован итоговый отчет о наблюдении за выборами.

Выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней в Казахстане назначены на 19 марта 2023 года.

