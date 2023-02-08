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Казахстан вводит запрет на вывоз бензина и дизтоплива всеми видами транспорта

Казахстан вводит запрет на вывоз бензина и дизтоплива Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане совместным приказом "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан" вводится запрет на вывоз нефтепродуктов сроком на четыре месяца с территории республики всеми видами транспорта, сообщает Zakon.kz.

 В частности, запрещено вывозить бензин, дизельное топливо и отдельные виды нефтепродуктов, за исключением смазочных масел, за исключением топлива жидкого, за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, за исключением авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок.

Совместный приказ будет введен в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

В связи с чем в Комитете госдоходов МФ РК призвали казахстанцев соблюдать меры по указанному запрету.

20 января 2023 года совместным приказом министра энергетики, министра финансов, министра внутренних дел и председателя КНБ в стране продлили запрет на вывоз топлива автомобильным транспортом сроком на полгода.

В этот же день премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами. Он поручил Министерству энергетики совместно с заинтересованными госорганами принять решительные меры по усилению контроля и пресечению незаконного вывоза топлива из страны.

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