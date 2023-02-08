В Алматы изменят маршруты двух автобусов

В акимате Алматы выступили с заявлением. В связи с проведением съемок фильма в городе 9 февраля будут временно изменены схемы маршрутов двух автобусов № 22 и № 80, сообщает Zakon.kz.

9 февраля с 06:00 до 21:00 маршруты изменятся следующим образом:



№80 – в северном направлении – ул. Манаса – ул. Шевченко – ул. Ауэзова – ул. Гоголя – ул. Байзакова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Байзакова – ул. Гоголя – ул. Ауэзова – ул. Толе би – ул. Байзакова – далее по схеме;

№22 – в южном направлении – ул. Ауэзова – ул. Гоголя – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Гоголя – ул. Ауэзова – далее по схеме.



В пресс-службе городского ведомства напомнили, что в Алматы завершаются съемки художественного фильма.

Компания, отвечающая за производство фильма, как уточнили в акимате, предупредила жителей ближайших домов и заранее приносит извинения за возможные неудобства.

10 января стало известно, что с начала января и до начала февраля в Алматы на разных открытых локациях пройдут съемки художественного фильма с применением дыма, пиротехнических средств, а также громких звуков и хлопков.