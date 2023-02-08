Эвакуированные из Турции казахстанцы рассказали, как пережили землетрясение

8 февраля в Астану вернулся тот самый самолет, который отвез первый эшелон казахстанских спасателей. Авиалайнер из Турции прилетел не пустым, на его борту были пассажиры – граждане Казахстана и Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

В Астану из Турции вернулись 16 казахстанцев. Людей эвакуировали из города Газиантеп на самолете, который ранее доставил туда казахстанских спасателей.

В воздушной гавани столицы пассажиров встречал представитель Министерства иностранных дел. Прибывшие в Астану граждане с ужасом вспоминают произошедшую трагедию.

Райхан Набиева:

"В 4 утра вот это произошло. Шум поднялся. Все выбежали на улицу и сидели до утра в машинах, до 10 утра. Землетрясение было ужасно. Невозможно было в дома заходить. Очень много-много пострадавших было, умерших. У моих знакомых умер племянник". Райхан Набиева

В числе эвакуированных казахстанцев были пять фармацевтов, которые отправились в Турцию, чтобы заключить бизнес-соглашение с местным инвестором. Но командировка не удалась. Не завершив переговоры, казахстанцы приняли решение вернуться домой.

"Такое землетрясение мы первый раз сами в жизни увидели. Ладно бы, если было единичное, но толчки каждый час, каждые полчаса"; "Они продолжались прямо до вылета, правильно. Мы даже в аэропорту перед вылетом чувствовали последние толчки. Я думаю, что сейчас тоже продолжается все это. То, что мы увидели сейчас, – это море слез, горе людей". казахстанцы

Всего из Турции в Казахстан прилетело 18 человек. Двое из них – граждане Кыргызстана. Для них случившееся тоже стало ужасным шоком и совсем не сравнимо с теми землетрясениями, которые случаются в Бишкеке.

"Землетрясение у нас в стране длится 3-5 секунд. А там оно длилось полторы минуты. Представляете, 6,5 балла? Это очень страшно. Дом треснул, но не разрушился. У нас довольно-таки новое здание было, поэтому нам повезло. Мы встали у поручней и пережидали. Было страшно. Но чем дальше время длится… Эти полторы минуты длились как полчаса". гражданин Кыргызстана Жанат

В разрушенном от землетрясения Газиантепе проживает около 3 миллионов человек. По словам людей, в городе царили хаос и паника. Тем, кто пострадал незначительно, помогать было просто некому. Все силы были направлены на спасение людей под завалами и тяжело раненных.

В Министерстве иностранных дел нам сообщили, что это первый и пока единственный самолет с эвакуированными гражданами Казахстана. Организовывать дополнительные рейсы МИД не планирует. Все те наши соотечественники, которые сейчас находятся в Турции, а это около 75 тысяч человек, должны самостоятельно купить авиабилеты, чтобы покинуть зону бедствия.



Утром 6 февраля 2023 года в центральной части Турции произошло несколько мощных землетрясений, разрушивших дома. Днем землетрясение повторилось. Оно ощущалось в Грузии, Армении, Ираке и других странах. Число погибших на данный момент превысило 9 тыс.