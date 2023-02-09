Сплотились перед лицом беды: как работает международная помощь при катастрофах

Мощные землетрясения с катастрофическими последствиями произошли 6 февраля в Турции и Сирии. Редакция Zakon.kz разбиралась вместе с экспертами, как проходят спасательные операции, а также оказание полномасштабной помощи от соседних стран, в том числе и от Казахстана.

Всего было зарегистрировано как минимум два сильных толчка и несколько десятков афтершоков магнитудой до 6,5.

Первое землетрясение – магнитудой 7,8 – произошло недалеко от Газиантепа на юго-востоке Турции в ночь на понедельник. Через несколько часов последовал новый подземный толчок магнитудой 7,5.

Колебания ощущались в нескольких регионах – Адане, Анкаре, Анталье, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Урфе, а также по всему региону – на Кипре, в Ливане и Сирии, где, как и в Турции, много погибших.

Согласно последним данным ВОЗ, количество погибших в двух странах перевалило за 15,3 тыс. человек. Землетрясение могло затронуть около 23 млн человек в Турции и Сирии, в том числе 1,4 млн детей.

Всего с момента первого землетрясения было зарегистрировано более 300 толчков, причем ощущались они в том числе в Абхазии, Азербайджане, Армении, Грузии, Израиле, Иордании, Ираке, на Кипре, в Ливане и Сирии. Кроме того, их заметили жители России и даже Гренландии.

Несмотря на напряженные отношения между Турцией и Грецией, в этой сложной ситуации после природного катаклизма власти Греции объявили о готовности направить в район землетрясения спасательные команды.

Международные сообщества предлагают помощь Турции и Сирии в равной степени.

Фото: twitter/lightoflou

Ученые оценили последствия землетрясения и обнаружили, что Аравийская плита переместилась примерно на три метра в северо-восточном и юго-западном направлениях по отношению к Анатолийской плите. Тем самым Турция сдвинулась с места на три метра. Международные эксперты предполагают, что серия повторных землетрясений может завершиться только через две недели.

По информации властей, в Турции подтверждена гибель 12,3 тыс. человек, число получивших ранения превысило 62,9 тыс., обрушились 6444 здания. В Сирии погибли как минимум 2,9 тыс. человек, более 298 тысяч остались без крова, открыто 180 приютов для перемещенных лиц. Эти цифры неокончательные и продолжают неумолимо расти, так как под завалами все еще остаются люди.

Фото: twitter/lightoflou

8 февраля посол Турции в Казахстане Уфук Екиджи сообщил, что четверо казахстанцев без вести пропали во время землетрясения в Турецкой Республике. Уточнялось, что ведутся поиски трех казахстанских мужчин, которые находились в провинции Хатай, и молодой девушки – в городе Адана. Через несколько часов спасатели обнаружили Сабину Мамадьярову под обломками здания: она была в сознании, но получила перелом руки. Поиски троих парней продолжаются.

В Сирии бедствие усугубилось многолетней гражданской войной, когда многие здания были повреждены. Во время сейсмического происшествия они легко обрушились. Также затруднен доступ спасателей и гуманитарной помощи во многие районы. При этом множество беженцев из Сирии живет на юге Турции, по большей части в наспех возведенных или ветхих строениях, что увеличивает масштабы катастрофы. Толчки были ощутимы в Алеппо, Латакии, Хаме, Тартусе и Идлибе.

Представители ЮНЕСКО заявили, что в результате землетрясения пострадала цитадель Алеппо, которая входит в Список Всемирного наследия.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал произошедшее крупнейшей природной катастрофой в истории страны за последние 100 лет и объявил общенациональный траур до 12 февраля. В десяти провинциях Турции введен режим чрезвычайного положения, он будет действовать три месяца.

Президент Красного Полумесяца Керем Киник объявил, что для помощи пострадавшему региону мобилизуют ресурсы. При этом Турция готова принять и международную помощь.

Казахстан мобилизует ресурсы

Сразу после землетрясения президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Эрдоганом: он выразил глубокие соболезнования коллеге и всему народу Турецкой Республики в связи с многочисленными жертвами.

Глава Казахстана в экстренном порядке направил спасателей и врачей в пострадавшие районы Турции для участия в поисково-спасательных работах, а также гуманитарную помощь в размере 1 млн долларов. Уполномоченными органами Казахстана совместно с турецкой стороной изучается вопрос оказания дополнительной помощи для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Помощь пострадавшим в Турции оказывают более 100 специалистов из личного состава МЧС, вооруженные всем необходимым оборудованием. Спасатели сосредоточились на сыскной работе в городе Газиантеп.

Если первая группа состояла из 40 человек и вылетела в зону бедствия 7 февраля, то второй эшелон казахстанских спасателей отправился составом в 60 человек. В группировки спасателей входят специалисты республиканского спасательного отряда, сотрудники Центра медицины катастроф, а также поисковой кинологический отряд с четвероногими подопечными. В Газиантепе спасателей встретили сотрудники посольства Казахстана в Турции, которые помогут определить ход предстоящих работ.

Всем миром

Фото: twitter/_VishwajitPatil

Всего над разбором завалов работают около 30 тыс. сотрудников спасательных служб из Турции и из-за рубежа, причем их число постоянно увеличивается. По словам Эрдогана, предложения о помощи Анкаре поступили от 75 стран, 36 из них уже отправили спасателей и медработников, включая государства-члены ООН, ЕС и НАТО, в том числе из Казахстана, России, Великобритании, Германии и Франции.

Как сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, пострадавшим районам нужны самолеты и спасательные команды. Для этого турецкие вооруженные силы создали воздушный коридор, чтобы поисково-спасательные группы могли добраться до зоны, пострадавшей от сильного землетрясения на юге страны.

"Мы столкнулись с одним из крупнейших бедствий не только в истории Турции, но и региона и мира в целом. Для работ в разрушенных районах мобилизованы усилия всех государственных структур, персонала и техники. На первом этапе для оказания экстренной помощи выделено 100 млрд лир ($5,3 млрд)", – сказал Эрдоган.

На места основных разрушений отправлено около 55 тыс. палаток, более 100 тыс. коек, предметы первой необходимости. Там дежурят тысячи карет скорой помощи, несколько санитарных самолетов. Жителям провинций помогают свыше 5 тыс. медиков и 55 тыс. спасателей.

Также помощь пострадавшим оказывают и обычные люди, в том числе казахстанцы. Как рассказал чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Казахстане Уфук Экиджи, обычные люди и предприниматели начали открывать счета для сбора средств, чтобы в дальнейшем направить их пострадавшим в Турции.

"На официальных страницах посольства Турции в Казахстане в соцсетях тоже была предоставлена информация о том, что такой счет также открыт в Казахстане. На нем уже собрано порядка 90 тыс. долларов. Эти средства будут переданы для оказания помощи пострадавшим. Мы также продолжаем прием гуманитарной помощи – вещами, кто хочет помочь. Сбор организован у нас в посольстве и в других наших представительствах на территории Казахстана – это генконсульства в Алматы и Актау". Уфук Экиджи

К тому же власти Турции отменили комиссию за перечисление лир и любой иностранной валюты на счета Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС при правительстве Турции (AFAD), чтобы облегчить получение финансовой помощи извне.

По мнению экспертов, самыми критическими являются первые 72 часа после землетрясения, а при хороших погодных условиях – до 100 часов, то есть до пяти суток – именно в это время есть возможность спасти и вытащить живых людей из-под завалов.

Договорились помогать

Казахстану нет необходимости ждать призыва о помощи от близкой по духу тюркской страны. Отношения между Казахстаном и Турцией развиваются очень динамично, основаны на дружбе и братстве, а также стратегическом сотрудничестве. На сегодняшний день между странами заключено более 1000 межгосударственных и межправительственных договоров.

"Часть соглашений и меморандумов охватывают вопросы взаимной помощи, косвенно или напрямую регулируют оказание взаимопомощи. В 2022 году, в период январских событий, Турция официально объявила, что готова оказать всестороннюю помощь Казахстану. Так же и Казахстан в сложные моменты заявляет о своих намерениях помочь", – рассказал эксперт Казахстанского института общественного развития Риззат Елюбаев.

Специалист объяснил, что в катастрофических ситуациях многие вещи регламентируются международными нормами. В первую очередь, это оказание гуманитарной помощи, потому что эта помощь отличается от других видов иностранной помощи своим срочным характером и она безвозмездная.

Для регулирования этих процессов в 2005 году в рамках ООН был создан Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации. Он обеспечивает адресные направления в сети международных организаций, занимающихся оказанием помощи.

Материальные ресурсы и услуги в рамках гуманитарной помощи в чрезвычайных ситуациях предоставляются населению, терпящему бедствие, безвозмездно в благотворительном порядке.

Эксперт пояснил, что в зависимости от источников гуманитарная помощь может быть внутренней или международной.

"Большой пласт направления международной помощи, которая оказывается в зоне бедствия, – помощь зарубежных спасателей, медицинских формирований, развертывание средств защиты населения, проведение мероприятий по психологической реабилитации населения. В целом, гуманитарная деятельность государств при чрезвычайных обстоятельствах в современных условиях является очень эффективной формой международного сотрудничества и взаимопомощи. Она является большой частью норм международной вежливости, потому что эти нормы обусловлены не юридическими нормами и обязанностями, а соображениями приличия, взаимного уважения, доброжелательности. Государства, которые придерживаются норм вежливости, делают это по молчаливому согласию, несмотря на то, что правила международной вежливости не являются юридическими обязательствами". Риззат Елюбаев

Казахстан с Турцией связывают прочные узы, основанные на общности истории, языка, религии и культуры. Народ Казахстана чувствует ментальную причастность к турецкому народу. Такая же поддержка народа обращена и к Сирии, добавил эксперт.

"Это общая трагедия. Казахстан предпринимал и раньше шаги по стабилизации ситуации в сирийском конфликте, которые проводились несколько раз в Астане. И сейчас Казахстан оказывает поддержку как Турции, так и Сирии". Риззат Елюбаев

Фото: akorda.kz

Согласно соглашению о военном сотрудничестве, которое главы Турции и Казахстана заключили в мае 2022 года, Казахстан и Турция готовы прийти на помощь друг другу в трудную минуту. Этому есть подтверждения и в данной ситуации.

"Глава нашего государства в срочном порядке использовал все нормы международной вежливости: не только ограничился выделением финансовой помощи и отправлением отдельных бригад для спасательно-поисковых и медицинских работ на месте происшествия, но и направил телеграмму, созвонился с президентом Турции, посетил турецкое посольство в Казахстане, где оставил запись в книге скорби. Это показывает, что Казахстан действительно искренне сочувствует турецкому народу и в трудный момент готов предложить братскую помощь". Риззат Елюбаев

Стоит отметить, что поскольку географически Турции находится на линиях разломов, здесь ежегодно происходит около тысячи землетрясений различной силы. В 1999 году более 17 тыс. человек погибли после мощного землетрясения в районе Измита на северо-западе страны. А в 2001 году Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций задокументировало более 23 тыс. подземных толчков.

Ведущие сейсмологи мира уже выступили с заявлением, что землетрясение 6 февраля было одним из сильнейших за последнее столетие. Оно вызвано напряженностью между евразийской и африканской плитами в одной из самых геологически активных зон мира.

И несмотря на то, что технологии обнаружения и регистрации источника землетрясения улучшились с XX века, возможности ученых предсказывать землетрясения сильно ограничены.