Деньги и вещи собирают казахстанцы в помощь Турции

Чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Казахстане Уфук Экиджи на пресс-конференции в Астане поблагодарил казахстанцев, оказывающих помощь пострадавшим от землетрясений в Турции, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Уфук Экиджи сообщил, что в зоне землетрясения в Турции проживает более 13,5 млн человек. По его словам, почти каждое здание в зоне землетрясения пострадало – если оно не разрушено, то имеется угроза обрушения из-за многочисленных трещин.



"Сейчас ведутся работы на определение степени надежности уцелевших зданий – проводится экспертиза. Как будут завершены работы, будет сказано, могут ли люди вернутся в свои дома или нет. Поэтому в ближайшие 3-7 дней люди будут продолжать находиться в палаточных городках. На сегодня установлено 92 738 палаток. В большом количестве направлены теплые вещи, одеяла, спальные мешки для того, чтобы люди не замерзали в холодных погодных условиях. В палаточных городах также установлены полевые кухни для того, чтобы люди могли получать горячее питание". Уфук Экиджи

По его словам, самыми критическими являются первые 72 часа после землетрясения, а при хороших погодных условиях – до 100 часов, то есть до пяти суток, когда "есть возможность спасти и вытащить живых людей из-под завалов".

В Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия помогают спасатели 36 стран, в том числе и Казахстана.

Всего 75 стран откликнулись и направили свои предложения об оказании помощи республике.

"Очень обрадовало, что казахстанские госорганы оказали поддержку и солидарность и приняли сразу же меры для оказания помощи. Простые граждане также откликнулись на призыв об оказании гуманитарной помощи и уже в силу своих возможностей собирают различные вещи, для того чтобы отправить их в Турцию. Хочу выразить благодарность правительству и гражданам Казахстана, которые откликнулись на призыв о помощи". Уфук Экиджи

По его словам, люди готовы оказать и финансовую помощь.

"Люди и бизнес зарубежных стран, в том числе и Казахстана, начали открывать счета для сбора средств, чтобы в дальнейшем направить их пострадавшим. На официальных страницах посольства Турции в Казахстане в соцсетях тоже была предоставлена информация о том, что такой счет также открыт в Казахстане. На нем уже собрано порядка 90 тыс. долларов. Эти средства тоже будут переданы для оказания помощи пострадавшим. Мы также продолжаем прием гуманитарной помощи – вещами, кто хочет помочь. Сбор организован у нас в посольстве и в других наших представительствах на территории Казахстана – это генконсульства в Алматы и Актау". Уфук Экиджи

Посольство Турции в Казахстане также опубликовало реквизиты для пожертвований.

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8 февраля стало известно, что волонтеры Казахстана собирают гумпомощь для Турции. На данный момент необходимы одеяла, спальные мешки, термосы, ручные фонари, портативные зарядные устройства power bank, а также памперсы и средства личной гигиены.

Сообщается, что четыре казахстанца пропали во время землетрясения в Турции. Но казахстанские туристы пока не отменяют поездки в Турцию после землетрясений.



