Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Александр Бублик потерпел поражение на старте турнира в Монпелье

теннисист Фото: НОК РК
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (50-я ракетка мира) провел матч первого круга на хардовом турнире во французском Монпелье, сообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

Во встрече против местного теннисиста Грегуар Баррера (75-я ракетка мира) казахстанец потерпел поражение в трех сетах со счетом 4:6, 7:6, 6:7. Игра продолжалась два часа и 30 минут, сообщает Sports.kz

Во время матча Бублик исполнил 18 подач навылет и совершил 12 двойных ошибок. Также казахстанский теннисист выиграл шесть очков и три гейма подряд.

Отметим, что на прошедшем Кубке Дэвиса в Чили в составе сборной Казахстана Бублик потерпел два поражения.

Читайте также

Вторая ракетка мира Онс Жабер помогла Елене Рыбакиной выйти из трудной ситуации

"Вест Хэм" – "Челси": прогноз от Айдына Кожахмета

У "Барыса" осталось шесть игр, чтобы попасть в зону плей-офф Кубка Гагарина

Данияр Кунафин
Бублик Александр Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ветер
Метель, туман и шквал ожидаются в 11 областях Казахстана
В Казахстане утвердили рекомендации по работе ЧСИ
ЧСИ теперь не смогут арестовывать все счета должника
Почему рестораны McDonald's работают в Казахстане под вывеской "Мы открылись"
Почему рестораны McDonald's работают в Казахстане под вывеской "Мы открыты"
Похолодание, сильные осадки и туман ожидаются в Казахстане
Похолодание, сильные осадки и туман ожидаются в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления