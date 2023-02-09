60 казахстанцев поверили подозреваемому в мошенничестве в соцсети

Подозреваемого в мошенничестве 20-летнего подозреваемого задержали полицейские Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

За первый день ОПМ “Anti-Fraud” в Актюбинской области раскрыли четыре ранее совершенных преступления и выявили 12 уголовных правонарушении по ст. 190 УК РК “Мошенничество”.





"20-летний житель Туркестанской области создал ложный аккаунт в Іnstagram. Молодой человек обманывал доверчивых граждан, обещая им удвоить денежные средства . В настоящее время установлена причастность задержанного к 60 аналогичным фактам. По факту мошенничества начато досудебное расследование". пресс-служба ДП Актюбинской области

Полицейские призывают граждан не попадаться на уловки мошенников и предупреждают, что, доверяя информации в интернете, вы рискуете потерять все свои сбережения.