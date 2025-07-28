В Уральске задержан подозреваемый в интернет-мошенничестве

В Уральске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии интернет-мошенничеств, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в полиции, злоумышленником оказался 32-летний местный житель. По версии следствия, он размещал в Instagram рекламу о возможности оформления беззалогового займа. Переходя по ссылке в мессенджер WhatsApp, потерпевшие попадали на переписку с подозреваемым, который убеждал их взять онлайн-кредиты в микрофинансовых организациях.

"При оформлении заявок реквизиты банковских счетов для перевода средств мошенник указывал свои либо принадлежащие знакомым. После получения одобренных сумм он переводил деньги на личные счета и обналичивал их через банкоматы в разных районах города. В ходе обыска у подозреваемого изъяты 27 мобильных телефонов, четыре SIM-карты и четыре банковские карты. Возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам мошенничества. Ущерб потерпевших составил 1 млн 536 тысяч тенге", – говорится в сообщении.

Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование.

Полиция обратилась к гражданам: если вы стали жертвой аналогичного мошенничества, немедленно обратитесь в правоохранительные органы.

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