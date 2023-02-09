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Земля под ударом: 9 февраля ожидается сильная магнитная буря

Земля под ударом: 9 февраля ожидается сильная магнитная буря Фото: pixabay
Астрономы прогнозировали несколько волн магнитных бурь в течение февраля 2023 года. Ощутимый удар по их данным ожидается 9 февраля в четверг, сообщает Zakon.kz

По информации yasnonews.ru, первые пики геомагнитных всплесков в феврале 2023 года преодолены. Затяжная магнитная буря началась 7 числа, и продолжит оказывать воздействие до 10 числа включительно. Сегодня, 9 февраля, она обрушится на Землю сокрушительным ударом – будет достигнут пик активность. Сила геомагнитных колебаний составит 3-4 балла.

Как минимум, накатит моральная усталость, как максимум, ухудшится здоровье, активируются хронические болезни.

Финальный удар магнитной бури прогнозируют на 23 февраля – его сила составит 4 балла. В остальные дни геомагнитная обстановка будет находиться в норме.

Как избежать последствий сокрушительных геомагнитных ударов.

Во-первых, следует вести здоровый образ жизни, во-вторых, сохранять спокойствие. Помогут стабилизировать моральное состояние успокоительные чаи и дыхательные упражнения.

На период повышенной геомагнитной активности следует отказаться от тяжелой физической работы и умственных задач. Важно подолгу не находиться в закрытых пространствах, душных помещениях – нужно больше времени проводить на улице, дышать свежим воздухом. Налаженный режим сна и писания приведет к нормализации самочувствия.

На период магнитных бурь следует побороть пагубные привычки – не курить, не пить алкоголь. Питаться уличной едой не рекомендуется – необходимо готовить дома из качественных продуктов. Снять стресс после тяжелого рабочего дня можно любимым хобби.

Ранее специалисты сообщали, что начало февраля не обойдется без магнитной бури, которая накроет всю Землю. Первая магнитная буря со средней штормовой активностью была 1 февраля.

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