Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Начало февраля не обойдется без магнитной бури, которая накроет всю Землю

Начало февраля не обойдется без магнитной бури, которая накроет всю Землю Фото: NASA
По прогнозам специалистов, февраль пройдет без мощных магнитных колебаний. Однако колебания средней интенсивности все-таки будут. Первая магнитная буря со средней штормовой активностью накроет Землю 1 февраля, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что всплеск солнечной активности наблюдали ученые с начала 2023 года. За первые 10 дней января произошло три вспышки высшего класса Х.

Магнитные бури в феврале 2023 года ожидают:

  • 1 февраля силой 4 балла;
  • 2 февраля силой 3 балла;
  • с 7 по 10 февраля, пик – 8-9 февраля силой 3-4 балла;
  • 23 февраля силой 4 балла.

Как подготовиться к магнитной буре в феврале 2023 года:

  • не переутомляться накануне бури;
  • прогуляться на свежем воздухе не менее часа;
  • отказаться от алкоголя, сигарет и жирной пищи;
  • выспаться, сделать зарядку;
  • запастись лекарствами от хронических заболеваний;
  • выпить травяной чай;
  • избегать стресса и общения с токсичными людьми;
  • ограничить себя в работе.

Как легче пережить магнитные бури в феврале 2023 года:

  • соблюдать здоровый образ жизни;
  • обеспечить себе полноценный сон;
  • пить больше воды, принимать успокоительные при необходимости;
  • принимать ванну с травами и маслами, чтобы снять стресс;
  • избегать общественного транспорта.

Ранее астрономы  рассказали, что смогут наблюдать земляне в звездном небе в 2023 году. Кроме того сообщалось, что 1 декабря к Земле максимально приблизится комета C/2022 E3 (ZTF). Ее можно будет наблюдать невооруженным глазом. 

Читайте также

В Казахстане 69 человек заболели коронавирусом за сутки

Вдвое выросла суточная заболеваемость COVID-19 в Казахстане

Пять секретов счастья: в Гарварде провели исследование длиною в 80 лет

Елена Вебер
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане хотят сключения излишнюю законодательную регламентацию норм в сфере деятельности органов внутренних дел
В Казахстане хотят исключить излишнюю законодательную регламентацию норм в работе органов внутренних дел
утверждены максимальные ставки по депозитам на март 2023 года
В Казахстане утвердили предельные ставки вознаграждения по тенговым депозитам на март
Машина
Автомобиль с печью на дровах в салоне задержали в Алматы
курсы валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 31 января
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления