Начало февраля не обойдется без магнитной бури, которая накроет всю Землю
Фото: NASA
По прогнозам специалистов, февраль пройдет без мощных магнитных колебаний. Однако колебания средней интенсивности все-таки будут. Первая магнитная буря со средней штормовой активностью накроет Землю 1 февраля, сообщает Zakon.kz.
Отметим, что всплеск солнечной активности наблюдали ученые с начала 2023 года. За первые 10 дней января произошло три вспышки высшего класса Х.
Магнитные бури в феврале 2023 года ожидают:
- 1 февраля силой 4 балла;
- 2 февраля силой 3 балла;
- с 7 по 10 февраля, пик – 8-9 февраля силой 3-4 балла;
- 23 февраля силой 4 балла.
Как подготовиться к магнитной буре в феврале 2023 года:
- не переутомляться накануне бури;
- прогуляться на свежем воздухе не менее часа;
- отказаться от алкоголя, сигарет и жирной пищи;
- выспаться, сделать зарядку;
- запастись лекарствами от хронических заболеваний;
- выпить травяной чай;
- избегать стресса и общения с токсичными людьми;
- ограничить себя в работе.
Как легче пережить магнитные бури в феврале 2023 года:
- соблюдать здоровый образ жизни;
- обеспечить себе полноценный сон;
- пить больше воды, принимать успокоительные при необходимости;
- принимать ванну с травами и маслами, чтобы снять стресс;
- избегать общественного транспорта.
Ранее астрономы рассказали, что смогут наблюдать земляне в звездном небе в 2023 году. Кроме того сообщалось, что 1 декабря к Земле максимально приблизится комета C/2022 E3 (ZTF). Ее можно будет наблюдать невооруженным глазом.
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