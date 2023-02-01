Начало февраля не обойдется без магнитной бури, которая накроет всю Землю

По прогнозам специалистов, февраль пройдет без мощных магнитных колебаний. Однако колебания средней интенсивности все-таки будут. Первая магнитная буря со средней штормовой активностью накроет Землю 1 февраля, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что всплеск солнечной активности наблюдали ученые с начала 2023 года. За первые 10 дней января произошло три вспышки высшего класса Х.

Магнитные бури в феврале 2023 года ожидают:

1 февраля силой 4 балла;

2 февраля силой 3 балла;

с 7 по 10 февраля, пик – 8-9 февраля силой 3-4 балла;

23 февраля силой 4 балла.

Как подготовиться к магнитной буре в феврале 2023 года:

не переутомляться накануне бури;

прогуляться на свежем воздухе не менее часа;

отказаться от алкоголя, сигарет и жирной пищи;

выспаться, сделать зарядку;

запастись лекарствами от хронических заболеваний;

выпить травяной чай;

избегать стресса и общения с токсичными людьми;

ограничить себя в работе.

Как легче пережить магнитные бури в феврале 2023 года:

соблюдать здоровый образ жизни;

обеспечить себе полноценный сон;

пить больше воды, принимать успокоительные при необходимости;

принимать ванну с травами и маслами, чтобы снять стресс;

избегать общественного транспорта.

Ранее астрономы рассказали, что смогут наблюдать земляне в звездном небе в 2023 году. Кроме того сообщалось, что 1 декабря к Земле максимально приблизится комета C/2022 E3 (ZTF). Ее можно будет наблюдать невооруженным глазом.