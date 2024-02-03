Когда в ближайшее время ожидать магнитные бури

Астрономы сообщили, что магнитная буря G1 ожидается 5 февраля, передает Zakon.kz

Согласно представленному на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований графику, после 5 февраля ожидается продолжительное затишье, а уже 26 февраля прогнозируют небольшие колебания.

Фото: xras.ru

Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Буря уровня G1 считается слабой. Однако метеозависимые люди, скорее всего, будут ее ощущать. У людей с хроническими заболеваниями может ухудшиться общее самочувствие. Им рекомендуется внимательно прислушиваться к своему организму и в случае необходимости предпринимать соответствующее меры помощи.

Ранее магнитную бурю прогнозировали на 18 и 19 февраля, сейчас прогноз поменялся. Специалисты говорят, заранее точно предсказать активность Солнца бывает сложно.

Фото: xras.ru



