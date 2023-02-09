Байден точно решил выдвигаться на второй срок вопреки возрасту
В беседе с телеканалом PBS действующий президент США Джо Байден заявил, что планирует участвовать в выборах и призвал наблюдать за ним. Он признался, что слышал слова людей о том, что возраст перестал быть проблемой для этой цели. При этом американский лидер подчеркнул, что у него нет точного решения, в отличие от намерения.
"Я бы был полностью честен с американскими гражданами, если бы думал, что есть какие-то проблемы со здоровьем, которые мешают мне выполнять работу", — отметил он.
Ранее Белый дом заявил о планах Байдена баллотироваться на второй срок. Но тогда он еще не принял решение.
Отметим, что Байдену уже 80 лет. Он начал политическую карьеру в 70-х годах.
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