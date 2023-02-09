В Казахстане за сутки 114 человек заразились коронавирусом
Фото: pexels
За минувшие сутки медики зарегистрировали 114 новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает Zakon.kz.
По данным Минздрава, на 9 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 595 человек (–1 435+ и 160 КВИ-), из них в стационарах находится – 119 пациентов, амбулаторно – 1 476.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 5 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 0,
- на аппарате ИВЛ – 0.
Ранее ВОЗ сообщила о снижении смертности от коронавируса в мире на 8% за четыре недели.
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