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В Казахстане за сутки 114 человек заразились коронавирусом

В Казахстане 114 человек за сутки заразились коронавирусом Фото: pexels
За минувшие сутки медики зарегистрировали 114 новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава, на 9 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 595 человек (–1 435+ и 160 КВИ-), из них в стационарах находится – 119 пациентов, амбулаторно – 1 476.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 5 пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – 0,
  • на аппарате ИВЛ – 0.

Ранее ВОЗ сообщила о снижении смертности от коронавируса в мире на 8% за четыре недели.

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Елена Вебер
COVID-19
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