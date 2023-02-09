В Казахстане за сутки 114 человек заразились коронавирусом

За минувшие сутки медики зарегистрировали 114 новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава, на 9 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 595 человек (–1 435+ и 160 КВИ-), из них в стационарах находится – 119 пациентов, амбулаторно – 1 476.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 5 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 0,

на аппарате ИВЛ – 0.

Ранее ВОЗ сообщила о снижении смертности от коронавируса в мире на 8% за четыре недели.