Как казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
Фото: Zakon.kz
В первый весенний месяц этого года казахстанцы будут отмечать два праздника – 8 Марта и Наурыз, сообщает Zakon.kz.
Международный женский день 8 Марта в этом году выпадает на среду, которая и станет выходным днем.
В Наурыз мейрамы – 21-23 марта – казахстанцы будут отдыхать три дня, которые приходятся на вторник, среду и четверг.
Следовательно, рабочими днями на этой неделе будут только понедельник и пятница, переносов не предусмотрено.
В общей сложности в марте получается 4 праздничных дня.
Кроме того, при пятидневной рабочей неделе предстоит 8 дней отдыха в субботу и воскресенье и 4 дня – при шестидневной.
Фото: Zakon.kz
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