Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Как казахстанцы отдохнут в марте 2023 года

Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2023 года Фото: Zakon.kz
В первый весенний месяц этого года казахстанцы будут отмечать два праздника – 8 Марта и Наурыз, сообщает Zakon.kz.

Международный женский день 8 Марта в этом году выпадает на среду, которая и станет выходным днем.

В Наурыз мейрамы – 21-23 марта – казахстанцы будут отдыхать три дня, которые приходятся на вторник, среду и четверг.

Следовательно, рабочими днями на этой неделе будут только понедельник и пятница, переносов не предусмотрено.

В общей сложности в марте получается 4 праздничных дня.

Кроме того, при пятидневной рабочей неделе предстоит 8 дней отдыха в субботу и воскресенье и 4 дня – при шестидневной.

Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2023 года

Фото: Zakon.kz


Читайте также

Как и какие налоги будут платить майнеры

Лариса Черненко
Интересное Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ветер
Метель, туман и шквал ожидаются в 11 областях Казахстана
Почему рестораны McDonald's работают в Казахстане под вывеской "Мы открылись"
Почему рестораны McDonald's работают в Казахстане под вывеской "Мы открыты"
Похолодание, сильные осадки и туман ожидаются в Казахстане
Похолодание, сильные осадки и туман ожидаются в Казахстане
В Казахстане утвердили рекомендации по работе ЧСИ
ЧСИ теперь не смогут арестовывать все счета должника
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления