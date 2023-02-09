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На Тенгизе погиб рабочий после взрыва цистерны

рабочий Фото: pixabay
На Тенгизе произошел несчастный случай: взорвалась цистерна машины "вакуум". Погиб 37-летний работник, второй 30-летний мужчина получил травмы, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел днем 8 февраля, пишет "Ак жайык".

Как рассказали в Департаменте полиции Атырауской области, начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека".

6 июля 2022 года утром в Атырауской области на месторождении Тенгиз произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. 


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Атырауская область Тенгиз
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