На Тенгизе погиб рабочий после взрыва цистерны

На Тенгизе произошел несчастный случай: взорвалась цистерна машины "вакуум". Погиб 37-летний работник, второй 30-летний мужчина получил травмы, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел днем 8 февраля, пишет "Ак жайык".



Как рассказали в Департаменте полиции Атырауской области, начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека".

6 июля 2022 года утром в Атырауской области на месторождении Тенгиз произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.



