Кто должен платить взносы на ОСМС, уточнили в Минздраве

Приказом Минздрава от 1 февраля 2023 года внесены изменения и дополнения в Правила и сроки исчисления и перечисления отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что плательщиками ОСМС являются в том числе работодатели, применяющие специальные налоговые режимы и осуществляющие уплату отчислений в фонд в рамках единого платежа.

Также говорится, что плательщиками взносов на ОСМС являются лица, являющиеся работниками субъектов микро и малого предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы и осуществляющих уплату взносов в фонд в рамках единого платежа.

Согласно правилам плательщики единого платежа уплачивают отчисления и взносы в фонд ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным.

Вместе с тем работодатели освобождаются от уплаты отчислений на ОСМС за:

детей;

лиц, находящихся в отпусках в связи с беременностью и родами, усыновлением новорожденного ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

получателей пенсионных выплат, в том числе ветераны Великой Отечественной войны;

многодетных матерей, награжденных подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получивших ранее звание "Мать-героиня", а также награжденных орденами "Материнская слава" І и II степени;

лиц с инвалидностью;

лиц, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования;

военнослужащих;

сотрудников специальных государственных органов;

сотрудников правоохранительных органов.

Приказ вводится в действие с 19 февраля 2023 года.