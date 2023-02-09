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Кто должен платить взносы на ОСМС, уточнили в Минздраве

кто должен платить взносы ОСМС Фото: Zakon.kz
Приказом Минздрава от 1 февраля 2023 года внесены изменения и дополнения в Правила и сроки исчисления и перечисления отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что плательщиками ОСМС являются в том числе работодатели, применяющие специальные налоговые режимы и осуществляющие уплату отчислений в фонд в рамках единого платежа.

Также говорится, что плательщиками взносов на ОСМС являются лица, являющиеся работниками субъектов микро и малого предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы и осуществляющих уплату взносов в фонд в рамках единого платежа.

Согласно правилам плательщики единого платежа уплачивают отчисления и взносы в фонд ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным.

Вместе с тем работодатели освобождаются от уплаты отчислений на ОСМС за:

  • детей;
  • лиц, находящихся в отпусках в связи с беременностью и родами, усыновлением новорожденного ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
  • получателей пенсионных выплат, в том числе ветераны Великой Отечественной войны;
  • многодетных матерей, награжденных подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получивших ранее звание "Мать-героиня", а также награжденных орденами "Материнская слава" І и II степени;
  • лиц с инвалидностью;
  • лиц, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования;
  • военнослужащих;
  • сотрудников специальных государственных органов;
  • сотрудников правоохранительных органов.

Приказ вводится в действие с 19 февраля 2023 года.

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