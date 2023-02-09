Кто должен платить взносы на ОСМС, уточнили в Минздраве
В частности, уточняется, что плательщиками ОСМС являются в том числе работодатели, применяющие специальные налоговые режимы и осуществляющие уплату отчислений в фонд в рамках единого платежа.
Также говорится, что плательщиками взносов на ОСМС являются лица, являющиеся работниками субъектов микро и малого предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы и осуществляющих уплату взносов в фонд в рамках единого платежа.
Согласно правилам плательщики единого платежа уплачивают отчисления и взносы в фонд ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным.
Вместе с тем работодатели освобождаются от уплаты отчислений на ОСМС за:
- детей;
- лиц, находящихся в отпусках в связи с беременностью и родами, усыновлением новорожденного ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
- получателей пенсионных выплат, в том числе ветераны Великой Отечественной войны;
- многодетных матерей, награжденных подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получивших ранее звание "Мать-героиня", а также награжденных орденами "Материнская слава" І и II степени;
- лиц с инвалидностью;
- лиц, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования;
- военнослужащих;
- сотрудников специальных государственных органов;
- сотрудников правоохранительных органов.
Приказ вводится в действие с 19 февраля 2023 года.