Как будут выплачивать взносы по ОСМС за индивидуальных помощников

Приказом Минздрава от 17 августа 2023 года внесены изменения и дополнения в Правила и сроки исчисления (удержания) и перечисления отчислений и (или) взносов на обязательное социальное медицинское страхование, сообщает Zakon.kz.

Так, правила по ОСМС дополнены новыми нормами по определению порядка исчисления (удержания) и перечисления взносов на обязательное социальное медицинское страхование новой категорией плательщиков взносов – индивидуальными помощниками.

Индивидуальным помощником является лицо, оказывающее услуги по сопровождению лица с инвалидностью первой группы, имеющего затруднение в передвижении, и оказанию помощи при посещении объектов.







Указывается, что при выплате индивидуальному помощнику материальной выгоды за счет средств бюджета исчисление (удержание) и перечисление взносов индивидуальных помощников будет осуществляться местными исполнительными органами или иными юридическими лицами.







При получении индивидуальным помощником доходов по договорам ГПХ взносы на ОСМС будут удерживаются от всех начисленных доходов по данным договорам.





При этом ежемесячный доход для исчисления взносов не должен превышать 10-кратный размер МЗП.





Перечисление взносов индивидуальных помощников осуществляется ежемесячно.



