Почему в январе тенге укрепился к доллару

Заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова рассказала, что по итогам января 2023 года курс национальной валюты укрепился на 0,5% – до 460,52 тенге за доллар, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, валютный рынок функционирует в условиях умеренной волатильности, спрос и предложение на рынке сбалансированы, потребности в проведении валютных интервенций не возникало.

"В течение января продажи субъектов квазигосударственного сектора составили 453 млн долларов. В связи с улучшением сбалансированности на валютном рынке, а также в целях предоставления субъектам КГС больших возможностей при управлении валютными потоками по предложению Национального банка правительством было принято решение о снижении доли обязательной продажи валютной выручки с 75% до 50%". Алия Молдабекова

Она отметила, что в целях обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет были осуществлены продажи валюты на сумму 228 млн долларов.

"Как и прежде, продажи осуществлялись равномерно и на регулярной основе, ежедневный объем продаж не превысил 12 млн долларов". Алия Молдабекова

Также она рассказала, что Единый накопительный пенсионный фонд планирует поддержку валютной доли пенсионных активов на уровне 30%.

"В этих целях в январе было куплено порядка 120 млн долларов. Операции по покупке иностранной валюты для ЕНПФ будут осуществляться равномерно в течение года на площадке Казахстанской фондовой биржи с соблюдением принципа рыночного нейтралитета при благоприятных условиях на валютном рынке". Алия Молдабекова

8 февраля 2023 года эксперты рассказали, почему третью неделю подряд укрепляется тенге.