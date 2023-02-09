Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Почему в январе тенге укрепился к доллару

Почему в январе тенге укрепился к доллару Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова рассказала, что по итогам января 2023 года курс национальной валюты укрепился на 0,5% – до 460,52 тенге за доллар, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, валютный рынок функционирует в условиях умеренной волатильности, спрос и предложение на рынке сбалансированы, потребности в проведении валютных интервенций не возникало.

"В течение января продажи субъектов квазигосударственного сектора составили 453 млн долларов. В связи с улучшением сбалансированности на валютном рынке, а также в целях предоставления субъектам КГС больших возможностей при управлении валютными потоками по предложению Национального банка правительством было принято решение о снижении доли обязательной продажи валютной выручки с 75% до 50%".Алия Молдабекова

Она отметила, что в целях обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет были осуществлены продажи валюты на сумму 228 млн долларов.

"Как и прежде, продажи осуществлялись равномерно и на регулярной основе, ежедневный объем продаж не превысил 12 млн долларов".Алия Молдабекова

Также она рассказала, что Единый накопительный пенсионный фонд планирует поддержку валютной доли пенсионных активов на уровне 30%.

"В этих целях в январе было куплено порядка 120 млн долларов. Операции по покупке иностранной валюты для ЕНПФ будут осуществляться равномерно в течение года на площадке Казахстанской фондовой биржи с соблюдением принципа рыночного нейтралитета при благоприятных условиях на валютном рынке".Алия Молдабекова

8 февраля 2023 года эксперты рассказали, почему третью неделю подряд укрепляется тенге.

Читайте также

Курсы валют в обменниках Казахстана на 9 февраля

Кто должен платить взносы на ОСМС, уточнили в Минздраве

Почему третью неделю подряд укрепляется тенге, рассказали эксперты

Динара Халдарова
ЕНПФ Нацбанк РК Нацфонд Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
Как казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
гражданство юморист Казахстан
Гарик Харламов стал казахстанцем: шутливый ролик обсуждают в сети
Почему рестораны McDonald's работают в Казахстане под вывеской "Мы открылись"
Почему рестораны McDonald's работают в Казахстане под вывеской "Мы открыты"
Похолодание, сильные осадки и туман ожидаются в Казахстане
Похолодание, сильные осадки и туман ожидаются в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления