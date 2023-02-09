Сенат одобрил порядок распределения таможенных пошлин в рамках ЕАЭС

Депутаты Сената Парламента Казахстана 9 февраля 2023 года ратифицировали соглашение, которое регулирует порядок проведения проверки распределения таможенных пошлин в странах Евразийского экономического союза. Документ направлен на подпись президенту, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма заложена в проекте закона "О ратификации Соглашения о проведении совместных контрольных мероприятий по вопросам соблюдения порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств – членов Евразийского экономического союза".

Представил документ член Высшей аудиторской палаты РК Ардак Тенгебаев.

"Это соглашение регулирует порядок проведения проверки распределения таможенных пошлин. У нас есть распределение, все пошлины, которые поступают в страны ЕАЭС, мы распределяем. Есть процент распределения, у Казахстана - это 6,955%. Этот процент положен Казахстану. К нам, допустим, поступает какая-то сумма, из него 6,955% остается в Казахстане, остальное распределяется в другие страны. Другие страны точно также делают. И это соглашение регулирует как раз проверки по своевременности и достоверности перечислений вот этих сумм пошлин". Ардак Тенгебаев

В заключении профильного комитета Сената сказано, что проектом закона предлагается закрепление на уровне международного договора порядка, этапов и сроков проведения совместных контрольных мероприятий, механизма устранения выявленных нарушений, а также организационных вопросов взаимодействия участников проверки.

В соответствии с соглашением совместные контрольные мероприятия направлены на:

зачисление подлежащих распределению сумм ввозных таможенных пошлин на единый счет уполномоченного органа государства-члена;

полноту и своевременности перечисления уполномоченными органами государств-членов сумм ввозных таможенных пошлин, подлежащих распределению между бюджетами государств-членов;

соблюдение уполномоченными органами государств-членов установленных для каждого государства-члена нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин.

Ожидается, что ратификация соглашения позволит усовершенствовать порядок зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) как одного из основных регулирующих механизмов деятельности Союза, а также обеспечить контроль за законностью и своевременностью движения бюджетных средств.