#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
516.85
537.68
5.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
516.85
537.68
5.26
Финансы

В Договор о ЕАЭС внесли изменения в части таможенных пошлин

Зона таможенного контроля, таможенный контроль, таможня, таможенная граница, граница, проверка на таможне, таможенная проверка, осмотр на таможне, таможенный осмотр, таможенный досмотр, работники зоны таможенного контроля, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 11:16 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутаты сената на пленарном заседании 30 января 2025 года ратифицировали Протокол, которым вводятся изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает Zakon.kz.

Депутат Бекболат Орынбеков отметил, что закон Закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части, касающейся перечисления сумм ввозных таможенных пошлин между государствами – членами Евразийского экономического союза", направлен на устранение препятствий при осуществлении администрирования таможенных пошлин в рамках Евразийского экономического союза в условиях санкционных ограничений.

"Протоколом вносятся изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе в части определения временного механизма зачисления суммы разницы встречных обязательств, возникающих при взаимном распределении и зачислении сумм таможенных пошлин в бюджеты Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Беларусь", – добавил он.

Отмечается, что ратификация документа позволит обеспечить непрерывность перечислений таможенных пошлин в республиканский бюджет Казахстана.

24 января Казахстан ратифицировал соглашение о взаимном признании банковских гарантий в ЕАЭС.

Мадина Мамырханова
Поделиться новостью
Читайте также
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 30 января
Финансы
11:03, Сегодня
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 30 января
Любимый клиент: как банк подарил предпринимателям рекламную поддержку
Финансы
09:00, Сегодня
Любимый клиент: как банк подарил предпринимателям рекламную поддержку
Стал известен курс доллара на торгах 29 января
Финансы
15:44, 29 января 2025
Стал известен курс доллара на торгах 29 января
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: