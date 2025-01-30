В Договор о ЕАЭС внесли изменения в части таможенных пошлин
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутаты сената на пленарном заседании 30 января 2025 года ратифицировали Протокол, которым вводятся изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает Zakon.kz.
Депутат Бекболат Орынбеков отметил, что закон Закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части, касающейся перечисления сумм ввозных таможенных пошлин между государствами – членами Евразийского экономического союза", направлен на устранение препятствий при осуществлении администрирования таможенных пошлин в рамках Евразийского экономического союза в условиях санкционных ограничений.
"Протоколом вносятся изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе в части определения временного механизма зачисления суммы разницы встречных обязательств, возникающих при взаимном распределении и зачислении сумм таможенных пошлин в бюджеты Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Беларусь", – добавил он.
Отмечается, что ратификация документа позволит обеспечить непрерывность перечислений таможенных пошлин в республиканский бюджет Казахстана.
24 января Казахстан ратифицировал соглашение о взаимном признании банковских гарантий в ЕАЭС.
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