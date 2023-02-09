Нужно ли предоставлять налоговый отчет с доходов от выигрышей и вознаграждений

При ведении своей деятельности юридические лица и юридические лица-нерезиденты получают доходы с выигрышей и вознаграждений и доходы нерезидентов. Нужно ли им представлять другие отчеты, кроме обязательных отчетностей, рассказали в Департаменте госдоходов Алматы, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно налоговому законодательству, если есть такие доходы в деятельности юридических лиц, то необходимо представить расчет по КПН, удержанных у источника выплат вышеуказанных доходов согласно налоговой форме 101.03.

В ДГД напомнили, что приближается срок сдачи расчета по КПН – 15 февраля 2023 года за 4 квартал 2022 года (не позднее 15 числа второго месяц, следующего за кварталом, в котором была произведена выплата дохода).

Исчисление и своевременную уплату КПН необходимо проводить по месту нахождения юридического лица, не позднее 25 числа после окончания месяца, в котором была осуществлена выплата дохода (если иное не предусмотрено Налоговым кодексом).

Для налогоплательщиков на сайте Комитета госдоходов (kgd.gov.kz) регламентированы правила заполнения расчета в закладке "Законодательство РК" – "Формы налоговой отчетности".