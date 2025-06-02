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Финансы

Какие налоги и когда нужно уплатить в июне

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 12:29 Фото: freepik
В июне казахстанцы должны своевременно представить налоговую отчетность и уплатить обязательные платежи в бюджет. В Департаменте государственных доходов Алматы рассказали подробности, сообщает Zakon.kz.

Налоговая отчетность

Так, до 16 июня 2025 года нужно представить:

  • Форма 400.00 и 421.00 – декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, за апрель 2025 года.

До 20 июня 2025 года:

  • Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за май 2025 года.

Необходимо уплатить платежи:

До 20 июня 2025 года:

  • НДС в ЕАЭС за май 2025 г.;
  • Акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС, за май 2025 года.

До 25 июня 2025 года:

  • КПН, КПН, авансовые платежи за июнь 2025 года;
  • КПН и ИПН, удержанные у источника выплаты, с доходов выплаченных в мае 2025 года;
  • ИПН с доходов, выплаченных в мае 2025 года;
  • ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием специального мобильного приложения, за май 2025 года;
  • Текущие платежи по плате за пользование земельными участками, за использование радиочастотного спектра, за размещение наружной (визуальной) рекламы, за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности, за предоставление телефонной связи.
  • Единый платеж, социальный налог, социальные отчисления, отчисления и взносы на ОСМС, ОПВ, ОППВ, ОПВР за май 2025 года.

С подробной информацией о сдаче отчетностей, уплате налогов и платежей можно ознакомиться на сайте Департамента и на странице Instagram @mkdalmaty_dgdalmaty, также по номеру 1414/3.


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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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