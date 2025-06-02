Какие налоги и когда нужно уплатить в июне
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В июне казахстанцы должны своевременно представить налоговую отчетность и уплатить обязательные платежи в бюджет. В Департаменте государственных доходов Алматы рассказали подробности, сообщает Zakon.kz.
Налоговая отчетность
Так, до 16 июня 2025 года нужно представить:
- Форма 400.00 и 421.00 – декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, за апрель 2025 года.
До 20 июня 2025 года:
- Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за май 2025 года.
Необходимо уплатить платежи:
До 20 июня 2025 года:
- НДС в ЕАЭС за май 2025 г.;
- Акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС, за май 2025 года.
До 25 июня 2025 года:
- КПН, КПН, авансовые платежи за июнь 2025 года;
- КПН и ИПН, удержанные у источника выплаты, с доходов выплаченных в мае 2025 года;
- ИПН с доходов, выплаченных в мае 2025 года;
- ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием специального мобильного приложения, за май 2025 года;
- Текущие платежи по плате за пользование земельными участками, за использование радиочастотного спектра, за размещение наружной (визуальной) рекламы, за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности, за предоставление телефонной связи.
- Единый платеж, социальный налог, социальные отчисления, отчисления и взносы на ОСМС, ОПВ, ОППВ, ОПВР за май 2025 года.
С подробной информацией о сдаче отчетностей, уплате налогов и платежей можно ознакомиться на сайте Департамента и на странице Instagram @mkdalmaty_dgdalmaty, также по номеру 1414/3.
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