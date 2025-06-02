Какие налоги и когда нужно уплатить в июне

В июне казахстанцы должны своевременно представить налоговую отчетность и уплатить обязательные платежи в бюджет. В Департаменте государственных доходов Алматы рассказали подробности, сообщает Zakon.kz.

Налоговая отчетность

Так, до 16 июня 2025 года нужно представить:

Форма 400.00 и 421.00 – декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, за апрель 2025 года.

До 20 июня 2025 года:

Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за май 2025 года.

Необходимо уплатить платежи:

До 20 июня 2025 года:

НДС в ЕАЭС за май 2025 г.;

Акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС, за май 2025 года.

До 25 июня 2025 года:

КПН, КПН, авансовые платежи за июнь 2025 года;

КПН и ИПН, удержанные у источника выплаты, с доходов выплаченных в мае 2025 года;

ИПН с доходов, выплаченных в мае 2025 года;

ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием специального мобильного приложения, за май 2025 года;

Текущие платежи по плате за пользование земельными участками, за использование радиочастотного спектра, за размещение наружной (визуальной) рекламы, за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности, за предоставление телефонной связи.

Единый платеж, социальный налог, социальные отчисления, отчисления и взносы на ОСМС, ОПВ, ОППВ, ОПВР за май 2025 года.

С подробной информацией о сдаче отчетностей, уплате налогов и платежей можно ознакомиться на сайте Департамента и на странице Instagram @mkdalmaty_dgdalmaty, также по номеру 1414/3.



