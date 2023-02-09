"Марсель" преподнес сюрприз, обыграв дома "ПСЖ" впервые за 12 лет

Футбольный клуб "Марсель" в матче 1/8 финала Кубка Франции сенсационно переиграл "ПСЖ" с его звездами во главе с Месси и Неймаром. "Марсельцы" не могли победить парижан на своем поле последние 12 лет, сообщает Zakon.kz.

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Последний раз "Марсель" добивался успеха над "ПСЖ" в ноябре 2011 года, когда они победили 3:0, тогда это был матч французского первенства. А накануне дружина Лионеля Месси уступила в гостях 1:2, и тем самым они завершили состязания в кубковых баталиях.





Подопечные Кристофа Гальтье второй сезон подряд терпят поражение в 1/8 финала Кубка Франции. А до этого "парижане" семь раз подряд играли на решающей стадии, с 2015 по 2021 год. И в шести из этих финалах они выходили победителями.