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Спорт

"Адмирал" преподнес еще один сюрприз в противостоянии с "Трактором"

Хоккей Победа Трактор, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 11:10 Фото: Instagram/hcadmiral
Хоккейный клуб из Владивостока "Адмирал" приятно удивляет болельщиков и специалистов своими результатами в матчах 1/8 финала Кубка Гагарина против челябинского "Трактора", сообщает Zakon.kz.

В этой паре изначально лавры успеха отдавали челябинскому коллективу, как победителю турнирной таблицы Восточной конференции. А их соперник еле пробился в плей-офф Кубка Гагарина с восьмого места. 

31 марта в третьем очном противостоянии этих команд "Адмирал" дома обыграл "Трактор" со счетом 4:3 и повел в серии 2-1.

Подопечные Леонида Тамбиева одержали победу в овертайме благодаря решающей шайбе форварда Никиты Сошникова, который в итоге оформил хет-трик. 

Тем самым "дальневосточники" сенсационно ведут 2-1 в серии из четырех матчей против основного фаворита. Четвертый поединок серии между этими клубами состоится 2 апреля на арене "Адмирала".

Дружина Тамбиева удивила хоккейную аудиторию еще 27 марта, когда переиграла "Трактор" на их льду в первой игре со счетом 5:4. 

Если челябинский коллектив может еще исправить положение, то действующий обладатель Кубка Гагарина попал в тяжелую ситуацию. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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