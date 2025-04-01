"Адмирал" преподнес еще один сюрприз в противостоянии с "Трактором"
В этой паре изначально лавры успеха отдавали челябинскому коллективу, как победителю турнирной таблицы Восточной конференции. А их соперник еле пробился в плей-офф Кубка Гагарина с восьмого места.
31 марта в третьем очном противостоянии этих команд "Адмирал" дома обыграл "Трактор" со счетом 4:3 и повел в серии 2-1.
Подопечные Леонида Тамбиева одержали победу в овертайме благодаря решающей шайбе форварда Никиты Сошникова, который в итоге оформил хет-трик.
Тем самым "дальневосточники" сенсационно ведут 2-1 в серии из четырех матчей против основного фаворита. Четвертый поединок серии между этими клубами состоится 2 апреля на арене "Адмирала".
Дружина Тамбиева удивила хоккейную аудиторию еще 27 марта, когда переиграла "Трактор" на их льду в первой игре со счетом 5:4.
Если челябинский коллектив может еще исправить положение, то действующий обладатель Кубка Гагарина попал в тяжелую ситуацию.