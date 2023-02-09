Названы причины расхождения статистики по взаимной торговле Казахстана с Китаем

Член Высшей аудиторской палаты РК Ардак Тенгебаев в кулуарах Сената Парламента назвал причины расхождения статистики по взаимной торговле с Китаем, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ардак Тенгебаев сообщил, что у Казахстана очень большое расхождение по статистике взаимной торговли с Китаем. По его словам, "есть несколько причин, почему такие расхождения возникают вообще".

"Причиной, может, являются и методологические основы, как считается статистика в КНР и Казахстане. Но, на наш взгляд, играет большую роль недостаточность таможенного администрирования по импортируемым товарам из Китая с нашей стороны, то есть это допущение занижения таможенной стоимости товаров, недостоверная классификация товаров, применение так называемых товаров прикрытия и так далее. Там много причин. Основное – это занижение таможенной стоимости. То есть, если, условно говоря, из Китая заходит пара обуви, допустим, в среднем за 10 долларов, они продают вроде бы нам, по их статистике, то наша статистика может разниться в два раза меньше, а то и больше. Это связано с недостаточностью таможенного администрирования". Ардак Тенгебаев

Он также прокомментировал вопрос о том, кто на этом с нашей стороны мог хорошо заработать.

"Вы сами прекрасно знаете, что каждый раз страну сотрясают скандалы, связанные с растаможиванием грузов, особенно из Китая. По информации, которую давали в КГД только в прошлом году, очень большая сумма доначисления была, чуть ли не свыше полутриллиона тенге, связанные с уполномоченными экономическими операторами, которые занимались импортом товаров из Китая. Это процесс, который всегда происходит. Нет, не 50%, наверное, порядка 38-34%. Было 50% расхождения, но сейчас в КГД отчитываются, что они это расхождение сократили. Так, где-то, по-моему, это было, на тот момент 11 млрд долларов был экспорт из Китая в Казахстан. И где-то 6 млрд РК импортировал, а 11 млрд Китай экспортировал, разница под 5 млрд условно – 48-45%". Ардак Тенгебаев

Ранее он на заседании Сената Парламента РК представил соглашение, которое регулирует порядок проведения проверки распределения таможенных пошлин в странах Евразийского экономического союза. Документ направлен на подпись главе государства.