Казахстан и Франция будут помогать друг другу в уголовных делах

Депутаты Сената Парламента 9 февраля ратифицировали Договор между Казахстаном и Францией о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представил документ заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев.



"Предлагаемый договор регулирует основания и порядок оказания взаимной правовой помощи, пути ее осуществления, вызова свидетелей, экспертов и обвиняемого на допросы, временное изъятие лиц, содержащихся под стражей, и другие вопросы. В частности, запрос включает в себя конфискацию предметов, обыск, проведение экспертизы, определение счетов в банке, допрос свидетелей, экспертов и обвиняемого, обмен информацией и другие следственные действия". Асет Чиндалиев

Так, по его словам, в случае необходимости проведения обыска во Франции наш правоохранительный орган направляет запрос. К нему прилагается постановление, санкционированное следственным судом. Со своей стороны следственный орган Франции проводит обыск на основании своего национального законодательства, результаты которого сообщает властям Казахстана.

В том же порядке запросы, поступившие из Франции, выполняются нашими следственными органами.

"Постановление, санкционированное французским судом, подтверждается нашим следственным судом. Следственные действия осуществляются в соответствии с законодательством Казахстана. В целом такие условия позволяют обеспечить полноту расследования". Асет Чиндалиев

В договоре также закреплены основания для отказа о предоставлении правовой помощи. Так, правовая помощь не предоставляется, если создает угрозу суверенитету, безопасности страны и общественному порядку, относится к полу, национальности, религии, политическим или идеологическим убеждениям человека или носит политический характер, а также если истек срок давности и если исполнение запроса противоречит законодательству страны.



