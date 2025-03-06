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Общество

Казахстан ратифицировал соглашение с Катаром о взаимной правовой помощи по уголовным делам

Сенат Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 10:21 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Сената 6 марта 2025 года ратифицировали соглашения между Казахстаном и Катаром о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Сообщается, что основной целью закона является оказание договаривающимися государствами взаимной правовой помощи в проведении расследований, уголовного преследования и судебного разбирательства по уголовным делам.

"Соглашение направлено на развитие сотрудничества в области уголовного судопроизводства, что позволит более эффективно расследовать преступления, совершенные на территории одной из сторон. В Соглашении регламентируются вопросы взаимодействия компетентных органов двух стран по оказанию правовой помощи по уголовным делам. Подробно определены перечень оказываемой помощи, основания для отказа в предоставлении правовой помощи, условия о конфиденциальности и ограничения в использовании сведений или доказательств, полученных во время исполнения запроса", – говорится в заключении.

Соглашение также предусматривает проведение следственных действий, необходимых для доказывания вины подозреваемых и обвиняемых.

"Также обозначены условия временной передачи арестованных лиц или лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, гарантии их прав на основании запроса о правовой помощи; вручения документов или повесток; обыска и выемки; содействия в процедурах обыска, выемки или конфискации имущества, а также любые другие формы взаимной правовой помощи в соответствии с целями Соглашения, не противоречащие национальному законодательству. Ожидаемым результатом ратификации Соглашения будет оказание эффективной правовой помощи при расследовании уголовных дел, а также создание условий для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя государствами в борьбе с преступностью", – говорится в документе.

14 ноября 2024 года стало известно, что Казахстан и Катар намерены развивать сотрудничество в военной сфере.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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