Казахстан ратифицировал соглашение с Катаром о взаимной правовой помощи по уголовным делам

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Депутаты Сената 6 марта 2025 года ратифицировали соглашения между Казахстаном и Катаром о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Сообщается, что основной целью закона является оказание договаривающимися государствами взаимной правовой помощи в проведении расследований, уголовного преследования и судебного разбирательства по уголовным делам. "Соглашение направлено на развитие сотрудничества в области уголовного судопроизводства, что позволит более эффективно расследовать преступления, совершенные на территории одной из сторон. В Соглашении регламентируются вопросы взаимодействия компетентных органов двух стран по оказанию правовой помощи по уголовным делам. Подробно определены перечень оказываемой помощи, основания для отказа в предоставлении правовой помощи, условия о конфиденциальности и ограничения в использовании сведений или доказательств, полученных во время исполнения запроса", – говорится в заключении. Соглашение также предусматривает проведение следственных действий, необходимых для доказывания вины подозреваемых и обвиняемых. "Также обозначены условия временной передачи арестованных лиц или лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, гарантии их прав на основании запроса о правовой помощи; вручения документов или повесток; обыска и выемки; содействия в процедурах обыска, выемки или конфискации имущества, а также любые другие формы взаимной правовой помощи в соответствии с целями Соглашения, не противоречащие национальному законодательству. Ожидаемым результатом ратификации Соглашения будет оказание эффективной правовой помощи при расследовании уголовных дел, а также создание условий для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя государствами в борьбе с преступностью", – говорится в документе. 14 ноября 2024 года стало известно, что Казахстан и Катар намерены развивать сотрудничество в военной сфере.

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