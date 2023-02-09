Казахстан и Узбекистан договорились о передаче осужденных

Депутаты Сената Парламента 9 февраля ратифицировали Договор между Казахстаном и Узбекистаном о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представил документ заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев. По его словам, документом предусмотрены основания для передачи осужденного и отказа от него.

"Осужденный предоставляется в следующих случаях: если он является гражданином одной из двух стран, если его действия считаются преступлением в обеих странах, если остается время отбывания наказания не менее одного года, и если обе страны согласны с таким предоставлением". Асет Чиндалиев

Между тем, по его словам, в предоставлении будет отказано, если действия подрывают суверенитет и безопасность страны, противоречат национальному законодательству, у осужденного есть финансовые обязательства и если еще идет судебный процесс или расследование.

"Осужденные по собственному желанию предоставляются другой стороне в связи с тем, что одним из главных условий договора является, что осужденный должен подать заявление о намерении отбыть наказание в своей стране". Асет Чиндалиев

По его данным, в настоящее время в учреждениях лишения свободы Казахстана отбывают наказание 486 граждан Узбекистана – это половина иностранных граждан, подвергшихся такому наказанию в Казахстане.





В Узбекистане отбывают наказание в виде лишения свободы 20 граждан Казахстана.





18 января депутаты Мажилиса одобрили ратификацию договора между Казахстаном и Узбекистаном о передаче лиц, осужденных к лишению свободы.



