Казахстан и Вьетнам договорились о передаче осужденных

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 2 октября 2024 года ратифицировали договор между Казахстаном и Вьетнамом о передаче осужденных лиц. Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает Zakon.kz.

Заместитель генерального прокурора Койгелдиев Галымжан отметил, что документ подписан в городе Ханой 21 августа 2023 года.

"Договор направлен на урегулирование отношений между Казахстаном и Вьетнамом по вопросам передачи осужденных к лишению свободы лиц для отбытия наказания в государстве своей гражданской принадлежности. Принятие закона будет способствовать соблюдению прав и интересов граждан двух стран", – заявил он.

В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что схожие договора Казахстаном заключены с 23 странами. В их числе Азербайджан, Украина, Туркменистан, КНР, Испания, Турция, Италия, Венгрия, Румыния, Индия, Иран, Сербия, Саудовская Аравия, Литва, Иордания, Монголия, Бразилия, ОАЭ, Республика Корея, Болгария, Северная Македония, Узбекистан, Кипр.



Также сегодня, 2 октября, депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции РК". Теперь членам правительства хотят разрешить сдавать собственное жилье и получать от этого доход. Главное, чтобы это не препятствовало выполнению ими должностных обязанностей.