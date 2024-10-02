Казахстан и Вьетнам договорились о передаче осужденных
Заместитель генерального прокурора Койгелдиев Галымжан отметил, что документ подписан в городе Ханой 21 августа 2023 года.
"Договор направлен на урегулирование отношений между Казахстаном и Вьетнамом по вопросам передачи осужденных к лишению свободы лиц для отбытия наказания в государстве своей гражданской принадлежности. Принятие закона будет способствовать соблюдению прав и интересов граждан двух стран", – заявил он.
В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что схожие договора Казахстаном заключены с 23 странами. В их числе Азербайджан, Украина, Туркменистан, КНР,
Испания, Турция, Италия, Венгрия, Румыния, Индия, Иран, Сербия, Саудовская
Аравия, Литва, Иордания, Монголия, Бразилия, ОАЭ, Республика Корея, Болгария,
Северная Македония, Узбекистан, Кипр.
Также сегодня, 2 октября, депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции РК". Теперь членам правительства хотят разрешить сдавать собственное жилье и получать от этого доход. Главное, чтобы это не препятствовало выполнению ими должностных обязанностей.