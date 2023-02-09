Казахстанцам пообещали существенное снижение цен на овощи

На оперативном совещании, прошедшем 8 февраля 2023 года под председательством заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК Серика Жумангарина, акиматам была представлена схема разбронирования запасов социально значимых овощей, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте primeminister.kz, на этой неделе в регионах в рамках исполнения поручения премьер-министра начинается разбронирование запасов социально значимых овощей из резервов социально-предпринимательских корпораций.

По словам первого вице-министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева, на этой неделе региональные комиссии должны принять решение о проведении товарных интервенций в первую очередь по луку, следом – по моркови, картофелю, капусте с определением объемов, цены, условий и точек реализации.

"Обязательно с использованием контрольно-кассовых аппаратов. Продолжительность товарных интервенций – с февраля по апрель. Одно из основных условий – розничная цена должна быть в рамках подписанных контрактов", – говорится в сообщении.

По уточненным данным акиматов, озвученным вице-министром сельского хозяйства Багланом Бекбауовым, уровень запасов лука по стране составляет 130%, по картофелю – 118%, моркови – 103%, капусте – 74%.

"Уровень запасов, рекомендованный Министерством сельского хозяйства регионам для закупа, рассчитан от потребности в межсезонье, которая составляет 30% от четырехмесячного потребления городского населения. Таким образом, регионы могут приступить к разбронированию запасов овощей", – отмечается в сообщении.

Как напомнил Серик Жумангарин, обращаясь к руководителям акиматов, премьер-министр дал конкретное поручение стабилизировать ситуацию с ценами на основные продукты питания.

"У правительства есть предложения, и главное, что сейчас требуется, – дисциплина и исполнение. По капусте – тем, кто еще не обеспечил свои запасы, предлагаю законтрактовать в Кыргызстане по низкой цене, можем оказать поддержку через АО "Qaztrade". А пока незамедлительно приступайте к разбронированию запасов овощей", – подчеркнул он.

7 февраля 2023 года на заседании правительства премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил, что акимам предоставлены все необходимые рычаги по сдерживанию цен, выделены финансовые средства, но цены все равно растут.

Новость по теме Почему лук такой дорогой? – Алихан Смаилов обратился к акимам

По словам главы правительства, акиматы не показывают эффективность работы. Алихан Смаилов напомнил, что "в случае формального подхода и отсутствия результатов будут приниматься соответствующие решения".