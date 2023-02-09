Казахстанцам пообещали существенное снижение цен на овощи
Как отмечается на сайте primeminister.kz, на этой неделе в регионах в рамках исполнения поручения премьер-министра начинается разбронирование запасов социально значимых овощей из резервов социально-предпринимательских корпораций.
По словам первого вице-министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева, на этой неделе региональные комиссии должны принять решение о проведении товарных интервенций в первую очередь по луку, следом – по моркови, картофелю, капусте с определением объемов, цены, условий и точек реализации.
"Обязательно с использованием контрольно-кассовых аппаратов. Продолжительность товарных интервенций – с февраля по апрель. Одно из основных условий – розничная цена должна быть в рамках подписанных контрактов", – говорится в сообщении.
По уточненным данным акиматов, озвученным вице-министром сельского хозяйства Багланом Бекбауовым, уровень запасов лука по стране составляет 130%, по картофелю – 118%, моркови – 103%, капусте – 74%.
"Уровень запасов, рекомендованный Министерством сельского хозяйства регионам для закупа, рассчитан от потребности в межсезонье, которая составляет 30% от четырехмесячного потребления городского населения. Таким образом, регионы могут приступить к разбронированию запасов овощей", – отмечается в сообщении.
Как напомнил Серик Жумангарин, обращаясь к руководителям акиматов, премьер-министр дал конкретное поручение стабилизировать ситуацию с ценами на основные продукты питания.
"У правительства есть предложения, и главное, что сейчас требуется, – дисциплина и исполнение. По капусте – тем, кто еще не обеспечил свои запасы, предлагаю законтрактовать в Кыргызстане по низкой цене, можем оказать поддержку через АО "Qaztrade". А пока незамедлительно приступайте к разбронированию запасов овощей", – подчеркнул он.
7 февраля 2023 года на заседании правительства премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил, что акимам предоставлены все необходимые рычаги по сдерживанию цен, выделены финансовые средства, но цены все равно растут.
По словам главы правительства, акиматы не показывают эффективность работы. Алихан Смаилов напомнил, что "в случае формального подхода и отсутствия результатов будут приниматься соответствующие решения".