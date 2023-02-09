В Казахстане изменились правила пожарной безопасности
В частности, дополнено, что руководитель организации должен обеспечить наличие, соответствие проектной документации и постоянное нахождение в исправном рабочем состоянии, помимо прочего оборудования, устройств молниезащиты зданий, сооружений и наружных технологических установок.
Вместе с тем указывается, что в зданиях и сооружениях не допускается устанавливать решетки на балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам. Ранее говорилось только о недопустимости их остекления.
При этом шлагбаумы, ворота и ограждения у въезда на территорию зданий и сооружений должны обеспечиваться возможностью разблокировки или открывания, а также нахождения в открытом положении, для беспрепятственного проезда пожарной техники, одним из следующих способов:
- ручное открывание без применения специальных технических средств;
- организация стационарного поста с круглосуточным дежурством персонала.
Также говорится, что дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и источникам противопожарного водоснабжения должны содержаться в исправном состоянии и быть доступными для проезда пожарной техники, а зимой очищаться от снега.
Изменены требования к осмотру молниезащитных устройств, эксплуатации блок-контейнеров, техобслуживанию пожарной автоматики.
В частности, предусматривается, что осмотр молниезащитных устройств проводится ежегодно перед началом грозового сезона. При осмотре молниезащитных устройств измеряется сопротивление заземляющего устройства, а результаты осмотров и измерений заносятся в журнал эксплуатации молниезащитных устройств, заполняемый в произвольной форме.
Обновился и порядок обеспечения пожарной безопасности при содержании культовых зданий (сооружений).
Приказ вводится в действие с 19 февраля 2023 года.