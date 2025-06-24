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Право

Правила пожарной безопасности изменили в Казахстане

Пожарная часть Алматы, пожарная часть в Алматы, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, пожарная служба, пожарные, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 10:09 Фото: Zakon.kz
Министр по чрезвычайным ситуациям РК приказом от 10 июня 2025 года внес изменения в Правила пожарной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Поправками уточняется, что не допускаются прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи над горючими кровлями и навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами) горючих веществ, материалов и изделий, наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности категорий А, Б, В1-В4.

В правила добавлена норма, согласно которой жилые помещения индивидуальных жилых домов оборудуются автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями.

Основные и вспомогательные предприятия нефтепродуктообеспечения обеспечиваются первичными средствами пожаротушения в соответствии с минимальным перечнем необходимых первичных средств пожаротушения для основных и вспомогательных предприятий нефтепродуктообеспечения, приведенным в приложении 10 к Правилам. За техническим состоянием средств пожаротушения устанавливается постоянный контроль. Ранее в документе говорилось о нефтебазах и перекачивающих станциях нефти и нефтепродуктов.

Производственные и общественные помещения АЗС, АГЗС обеспечиваются огнетушителями в зависимости от их огнетушащей способности, площади и класса пожара в соответствии с требованиями приложения 3.

Разрешение на проведения временных электросварочных и других огневых работ выдается руководителем структурного подразделения организации или его заместителем согласно наряду-допуску на выполнение работ повышенной опасности в соответствии с Правилами оформления и применения нарядов-допусков при производстве работ в условиях повышенной опасности.

В целях обеспечения своевременного контроля за проведением временных электросварочных и других огневых работ руководитель структурного подразделения организации или его заместитель на основании выданного наряда-допуска информирует о проведении этих работ негосударственную противопожарную службу объекта, а там, где ее нет, добровольное противопожарное формирование накануне дня их производства.

Также из правил исключена форма разрешения на производство огневых работ.

Приказ вводится в действие с 4 июля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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