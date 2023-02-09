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Опубликованы данные о золотовалютных резервах Казахстана

Опубликованы данные о золотовалютных резервах Казахстана Фото: flickr
О динамике золотовалютных резервов (ЗВР) Национального банка Казахстана и мерах по поддержанию их ликвидности рассказала 9 февраля 2023 года заместитель председателя НБК Алия Молдабекова, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, цена на золото показывала положительную динамику в течение января и уже в начале февраля достигла девятимесячного максимума. По итогам января рост цены на золото составил 5%: с 1812 до 1905 долларов за унцию. Поддержку котировкам оказали ожидания о скором завершении цикла повышений ставки Федрезерва.

"За счет роста цены на золото, а также притока средств на валютные счета Министерства финансов и корреспондентские счета клиентов по итогам января золотовалютные резервы увеличились с 35,1 до 36,7 млрд долларов".Алия Молдабекова

Как отметила замглавы НБК, поддержание высокого уровня ликвидности ЗВР Нацбанка является очень важным: продолжается работа по продаже золота на внешнем рынке за доллары, тем самым наращивая валютную часть резервов и инвестируя ее в высоколиквидные инструменты денежного рынка.

"В 2022 году Национальный банк в целях диверсификации и сбалансированности аллокации золотовалютных активов осуществил постепенную продажу золота общим объемом порядка 120 тонн на внешних рынках. При этом в целях хеджирования риска изменения цены часть золота реализовывалась с применением производных финансовых инструментов через продажу колл-опционов и фьючерсов на золото. Общая прибыль по операциям с производными финансовыми инструментами составила 191 млн долларов".Алия Молдабекова

Как результат, по ее словам, были пополнены валютные активы на сумму порядка 7 млрд долларов за счет продажи золота на внешних рынках и снижена доля золота в составе резервов с 68% до 58%.

"В этом году Национальный банк намерен продолжить снижение доли золота в составе резервов: таргет – 50-55% доли золота в резервах Нацбанка. Это будет зависеть от ситуации на внешних рынках".Алия Молдабекова

Ранее она перечислила факторы, которые повлияли на укрепление тенге к доллару в январе.

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