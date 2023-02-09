Чиновников из подразделения Минздрава подозревают в получении взятки

Антикоррупционной службой по Алматинской области при координации прокуратуры пресечена коррупционная деятельность должностных лиц в сфере фармацевтического контроля к субъектам малого бизнеса, сообщает Zakon.kz.

По данным Антикора, в систематическом получении взяток изобличены руководитель и и. о. руководителя отдела Департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения РК.



"Установлено, что по их незаконному требованию от представителей малого бизнеса получены взятки на общую сумму 850 000 тенге за выдачу генеральных лицензий и приложений к ним на осуществление фармацевтической деятельности (аптечный бизнес)", – говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что работа по пресечению и выявлению системной коррупции, а также защите бизнеса продолжается.

7 февраля 2023 года стало известно, что Антикоррупционной службой по Туркестанской области начато досудебное расследование в отношении бывшего заместителя начальника (в звании полковника) отдела полиции Сауранского района Туркестанской области. Он подозревается в мошенничестве.