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Экс-замначальника полиции подозревают в мошенничестве в Туркестанской области

Экс-замначальника полиции подозревается в мошенничестве в Туркестанской области Фото: Zakon.kz
Антикоррупционной службой по Туркестанской области начато досудебное расследование в отношении бывшего заместителя начальника (в звании полковника) Отдела полиции Сауранского района Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

По данным Антикора, он подозревается в получения мошенническим путем денег в размере 1 млн тенге за оказание содействия в привлечении к уголовной ответственности виновных лиц и возмещении ущерба по уголовному делу, расследуемого в полиции, по факту мошенничества.

"В связи с полными признанием вины и возмещением причиненного ущерба, с санкции следственного суда в отношении должностного лица санкционирована мера пресечения "домашний арест".Пресс-служба Антикоррупционной службы

Досудебное расследование, как отметили в ведомстве, продолжается.

"Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - добавили в Антикоре.

3 февраля Антикор сообщил о расследовании в отношении бывших сотрудников акимата Тараза, которых подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

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