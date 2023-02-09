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Боксеры США отказались от участия в Чемпионате мира-2023

Боксеры США отказались от участия в Чемпионате мира-2023 Фото: pexels
Руководство Федерации бокса США приняло решение отказаться от участия в мировом первенстве 2023 года среди мужчин и женщин в связи с приездом туда представителей России и Беларуси, сообщает Zakon.kz.

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Причиной этого бойкота является постановление Международной ассоциации бокса (IBA) допустить боксеров России и Беларуси выступать под своими флагами. В официальном письме руководитель американской федерации бокса Майк Макэти назвал претензии к IBA, которые не соответствуют международным правилам и принципам fair-play.

Полгода назад IBA отменил недопуск боксеров России и Беларуси к международным соревнованиям, при этом отметив, что останется политически нейтральной организацией.

Мировое первенство-2023 по боксу среди мужчин пройдет в Узбекистане с 1 по 14 мая. Женщины разыграют медали ЧМ с 15 по 31 марта в Индии.

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Куандык Шынасилов
США
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