Казахстан лишь на 40% обеспечен сахаром собственного производства

О состоянии отечественного производства сахара и наличии этого продукта на рынке рассказали на заседании экспертного круглого стола представители Минсельхоза и Ассоциации производителей пищевой промышленности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил директор Департамента агропродовольственных рынков и переработки сельхозпродукции МСХ Канат Жауымбаев, в Казахстане сохраняется высокая импортозависимость по сахару.



"Страна всего лишь на 40% обеспечена сахаром собственного производства. Если по сырью смотреть, то всего лишь на 10% мы обеспечены отечественным сырьем – сахарной свеклой. 60% сахара мы импортируем, из них львиная доля приходится на Россию и Беларусь". Канат Жауымбаев

Он напомнил, что в прошлом году в Казахстане был дефицит и шоковый скачок цен из-за проблем с поставкой сахара из России и Беларуси.

"Это обнажило наши проблемы продовольственной безопасности в части обеспечения сахаром. Так, цена за килограмм сахара в магазинах с 400 тенге за короткий период поднялась до 900 тенге". Канат Жауымбаев

Председатель Ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности Айжан Наурзгалиева обратила внимание на то, что правила сдерживания и стабилизации цен на сахар, а также государственной поддержки производителей все еще не утверждены.

"Если бы правила приняли в сентябре-октябре, то сегодня нам бы не пришлось конкурировать с российским сахаром, который сейчас продается в Казахстане по 360 тенге за килограмм. Тогда как себестоимость нашего сахара выше, чем продажная цена российского". Айжан Наурзгалиева

Она также отметила, что в Казахстане не хватает посевных площадей для сахарной свеклы, а сырье, поступающее на сахарные заводы от фермеров, часто бывает низкого качества.